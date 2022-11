¿Por qué Zidane le dio un cabezazo a Materazzi en la final del Mundial Alemania 2006?

Uno de los Mundiales de Fútbol más famosos de todos los tiempos es el de Alemania 2006. Más allá del desempeño de las selecciones, la final entre Francia e Italia se llevó el protagonismo de toda la copa debido al polémico cabezazo que Zidane le brindó a Materazzi y que inevitablemente produjo su expulsión.

A pesar de que han pasado 16 años desde la final del Mundial de Alemania 2006, el cabezazo de Zidane al jugador italiano Materazzi continúa generando curiosidad entre los amantes del fútbol. Por tal motivo, el astro del fútbol declaró en junio del 2022 al diario francés L’Équipe sobre el porqué de su enojo en dicha ocasión.

Zidane explicó que en la época del partido entre Francia e Italia su madre se encontraba mal de salud, por lo que su hermana se mantuvo al lado de ella: “Él (Materazzi) no me habló de mi madre. A menudo ha dicho que no insultó a mi madre, es cierto, pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento”.

Además, dijo: “Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. Fue solo un segundo y se me fue... Pero luego hay que aceptarlo. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento era más frágil”.

¿Qué dijo Materazzi sobre el cabezazo de Zinedine Zidane?

En el 2020, Marco Materazzi se refirió al polémico cabezazo de Zinedine Zidane en el Mundial de Alemania 2006 y declaró que este lo tomó por sorpresa, puesto que, de haberlo esperado, probablemente hubiesen terminado peleando en los vestuarios.

“Tuvimos un contacto en el área. Él marcó el gol de Francia en el primer tiempo y el DT (Marcello Lippi) me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque le fruncí el ceño y él me dijo: ‘Te daré mi camiseta más tarde’. Yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta”, explicó Materazzi cuando se le preguntó por el motivo del cabezazo.

La expulsión de Zidane marcó el fin de su carrera futbolística. Foto: EFE

Pese a que en un primer momento se especuló que el italiano había insultado a la madre de Zidane, Materazzi volvió a recalcar que jamás se atrevería a hacer algo como aquello: “Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”.

Sin embargo, más allá de las versiones de Zidane y Materazzi, la opinión pública criticó a ambos jugadores debido a que el primero enfrentaba el último partido de su carrera y sumó a la derrota de Francia en la final del Mundial 2006; mientras que el segundo fue criticado por los insultos que brindó hacia los familiares del francés.