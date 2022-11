Administrador de FBC Melgar: “Nosotros no tratamos de jugar los partidos afuera de la cancha”

El administrador de FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, declaró respecto al clima hostil que se vive previo a la final de la Liga 1. Entrevistado en Movistar Deportes, el directivo sostuvo que hay un contraste respecto a las semifinales con Sporting Cristal, donde “hubo respeto”. Enfatizó que ahora se quiere que “cualquier cosa valga”.

Como se recuerda, el último jueves se suscitaron hechos de violencia alrededor de la llegada de FBC Melgar a Lima, donde jugará este sábado 12 de noviembre a las 8.00 p. m. ante Alianza Lima. Entre estos escenarios, hubo una gresca entre el preparador de arqueros del Dominó con un fanático blanquiazul, además de un recibimiento con insultos de hinchas aliancistas al comando técnico rojinegro en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Nosotros no tratamos de jugar los partidos afuera de la cancha (…) Cuando haces eso seguro te va bien en el campeonato interno, donde sí puedes influir, pero en los torneos internacionales, donde no puedes influir, no vas a poder competir”, declaró Bettocchi.

“A nosotros nos parece correcto que, si no estás de acuerdo con algún tipo de arbitraje, esto se coordine previamente y de manera privada con CONAR (…) No sacar un comunicado después del partido para tratar de presionar al árbitro y que lo hostiguen para el partido que viene”, dijo, en clara referencia al comunicado que emitió Alianza Lima.