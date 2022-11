[En vivo] Ayacucho FC vs. Unión Comercio: ¿a qué hora es el partido de revalidación por la Liga 1?

Ayacucho FC vs. Unión Comercio EN VIVO se juega, este domingo 6 de noviembre a la 1.00 p. m., por el partido de ida de la revalidación de la Liga 1 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto y tendrá transmisión de Nativa TV y FPF Play. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Ayacucho FC vs. Unión Comercio: ficha del partido

Partido Ayacucho FC vs. Unión Comercio Fecha Domingo 6 noviembre Hora 1.00 p. m. Canal Nativa TV y FPF Play Lugar Estadio Carlos Vidaurre García

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Unión Comercio?

El encuentro entre Ayacucho FC vs. Unión Comercio se jugará este domingo 6 de noviembre a la 1.00 p. m.

¿Dónde ver Ayacucho FC vs. Unión Comercio EN VIVO?

El partido entre Ayacucho FC vs. Unión Comercio EN VIVO por la revalidación será televisado a través de la señal de Nativa TV y FPF Play.

¿Cómo ver Ayacucho FC vs. Unión Comercio ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Ayacucho FC vs. Unión Comercio por internet, puedes acceder a la señal de FPF Play, servicio de streaming de la Federación Peruana de Fútbol. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Ayacucho FC vs. Unión Comercio?

El encuentro entre Ayacucho FC vs. Unión Comercio se jugará en el Estadio Carlos Vidaurre García, ubicado en la ciudad de Tarapoto, San Martín. El recinto tiene capacidad para 7.000 espectadores.