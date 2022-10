[ESPN 3 EN VIVO] FC Barcelona vs. Athletic Club: ¿a qué hora ver partido de LaLiga Santander?

FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO Y EN DIRECTO este domingo 23 de octubre, en el Spotify Camp Nou, por la jornada 11 de LaLiga Santander 2022-23. El cotejo empieza a las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 3. Si no quieres perderte la presentación del conjunto culé, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

FC Barcelona vs. Athletic Club: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Athletic Club ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Spotify Camp Nou ¿En qué canal? ESPN 3

FC Barcelona vs. Athletic Club: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Héctor Bellerín, Koundé, Marcos Alonso, Alex Balde, Pedri, Busquets, Kessié, Dembélé, Lewandowski y Raphinha.

Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Lekue, Dani García, Sancet, Nico Williams, Muniain, Álex Berenguer e Iñaki Williams.

¿A qué hora ver FC Barcelona vs. Athletic Club?

El partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club está programado para las 2.00 p. m. (hora de Perú). A continuación, revisa el horario del duelo de acuerdo a tu ubicación:

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Athletic Club?

El duelo entre FC Barcelona vs. Athletic Club contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 3 para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Athletic Club vía ESPN 3?

DirecTV

Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador: canal 623 y 1623.

Movistar TV

Chile: canal 495 y 887

Perú: canal 488 y 887 (Satélite); 508 y 742 (Cable).

Claro TV

Chile: canal 176 y 476

Perú: canal 66 y 524.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs. Athletic Club?

Para acceder a Star Plus y ver el FC Barcelona vs. Athletic Club, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Athletic Club Forest ONLINE GRATIS?

Si deseas ver FC Barcelona vs. Athletic Club Forest de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde van a jugar FC Barcelona vs. Athletic Club?

FC Barcelona vs. Athletic Club se verán las caras en Spotify Camp Nou, estadio de fútbol ubicado en la ciudad de FC Barcelona, España. Con una capacidad para albergar a más de 99.000 espectadores, es uno de los recintos más grandes de Europa.