Defensa y Justicia vs. River Plate: ¿cómo ver EN VIVO el partido por la Copa Argentina?

Ver Defensa y Justicia vs. River Plate EN VIVO y DIRECTO este miércoles 31 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) o 9.30 p. m. (hora argentina) y se disputará en el Estadio Centenario de la ciudad de Resistencia.

Defensa y Justicia vs. River Plate: ficha del partido

Partido Defensa y Justicia vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Miércoles, 31 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora Perú) y 9.30 p. m. (hora Argentina) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? TyC Sports

¿A qué hora Defensa y Justicia vs. River Plate?

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay:

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Defensa y Justicia vs. River Plate ONLINE?

Para que no te pierdas el Defensa y Justicia vs. River PlateDefensa y Justicia vs. River Plate, sintoniza el servicio de streaming TyC Sports Play. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan Defensa y Justicia vs. River Plate?

Defensa y Justicia vs. River Plate, por la Copa Argentina, se jugará en el Estadio Centenario de la ciudad de Resistencia.