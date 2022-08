[En Vivo] Atlético Grau vs. Binacional: hora y canal de TV para ver el partido por la Liga 1

VER AQUÍ Atlético Grau vs. Binacional EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 28 de agosto, por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso entre el ‘Patrimonio’ y el ‘Poderoso del Sur’ empezará a partir de la 1.00 p.m. en el Estadio Municipal de Bernal. Si bien el compromiso no será televisado, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Atlético Grau vs. Binacional: ficha del partido

Partido Atlético Grau vs. Binacional ¿Cuándo juegan? HOY, 28 de agosto ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Municipal de Bernal ¿En qué canal? La República Deportes

Atlético Grau vs. Binacional: la previa

Quieren recuperar la punta. Atlético Grau se ha convertido en una de las sorpresas del Torneo Clausura. Si bien en su última presentación igualó 2-2 ante Cienciano en Cusco, el ‘Patrimonio’ se ubica en la tercera casilla, a solo 1 punto del líder, Melgar de Arequipa.

Por su parte, Binacional también aspira a discutir los primeros lugares. El equipo dirigido por Wilmar Valencia viene de golear por 3-0 a Sport Boys en Juliaca y una victoria ante los norteños les permitiría escalar hasta el cuarto puesto.

Atlético Grau vs. Binacional: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Binacional?

Atlético Grau vs. Binacional se verán las caras por la Liga 1 Betsson desde la 1.00 p. m., en las instalaciones del Estadio Municipal de Bernal, este domingo 28 de agosto. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

¿En qué canal VER Atlético Grau vs. Binacional EN VIVO?

A diferencia de los otros clubes del campeonato, Atlético Grau, ADT de Tarma y Carlos Stein no llegaron a un acuerdo con GolPerú para la transmisión de sus partidos y estos no son televisados; sin embargo, otra opción para que sigas el minuto a minuto del Atlético Grau vs. Binacional es a través de La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE GRATIS con todas las incidencias y la recopilación al instante de los videos con los goles.

Torneo Clausura - tabla de posiciones

¿Dónde juegan Atlético Grau vs. Binacional?

El encuentro entre Atlético Grau vs. Binacional se jugará en el Estadio Municipal de Bernal. Este complejo deportivo se ubica en la provincia de Sechura, departamento de Piura, y tiene capacidad para albergar más de 7.000 espectadores.