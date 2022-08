[EN VIVO] River Plate vs. Tigre HOY: hora y canal del partido por la Liga Profesional Argentina

VER River Plate vs. Tigre EN VIVO y DIRECTO este sábado 27 de agosto por la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo comenzará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Don José Dellagiovanna. El partido contará con la transmisión de TNT Sports y Star Plus; además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

River Plate vs. Tigre: previa

River Plate quiere seguir en el camino del triunfo tras superar en la fecha pasada a Central Córdoba por 3-0. La victoria le permitió sumar 25 unidades y estar entre los primeros lugares, aunque aún sigue a siete puntos del líder Atlético Tucumán (32). Por su parte, los locales se encuentran en la casilla 15 (18 pts.), tras perder la fecha pasada por 2-1 a Colón de Santa Fe.

Ambos equipos argentinos se han enfrentado en 63 oportunidades, y la ventaja ha sido para los millonarios con 43 victorias, mientras el matador solo se impuso en siete y hubo 13 empates. El último encuentro entre ambos fue victoria del Tigre (2-1) por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional.

River Plate vs. Tigre: ficha del partido

Partido River Plate vs. Tigre ¿Cuándo juegan? Sábado 27 de agosto ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Don José Dellagiovanna ¿En qué canal? TNT Sports y Star Plus

River Plate vs. Tigre: historial

River Plate vs. Tigre: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola o Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz y Miguel Borja.

Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Ezequiel Fernández; Lucas Menossi, Mateo Retegui, Facundo Colidio.

¿A qué hora ver River Plate vs. Tigre EN VIVO?

El partido entre River Plate vs. Tigre por la Liga Profesional Argentina 2022 se llevará a cabo este sábado 27 de agosto desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Conoce el horario según tu ubicación.

Argentina: 8.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver River Plate vs. Tigre EN VIVO?

Si no quieres perderte el cotejo River Plate vs. Tigre por la Liga Profesional de Fútbol, debes sintonizar la señal de TNT Sports, encargada de transmitir el duelo en Argentina. En el resto de Sudamérica podrás ver el encuentro en Star Plus.

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Tigre?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Tigre, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver River Plate vs. Tigre por internet?

Si deseas seguir la transmisión de River Plate vs. Tigre por internet en Argentina, sintoniza la señal de TNT GO, servicio de streaming del canal TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tabla Liga Profesional Argentina 2022