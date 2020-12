Presidente de Alianza Atlético: Alianza Lima ayudará a realzar la Segunda División

En la Liga 2, algunos presidentes de clubes se pronunciaron sobre lo que será la participación de Alianza Lima en la temporada 2021. El último en manifestarse ha sido Lánder Alemán, mandamás de Alianza Atlético, quien vio con buenos ojos la llegada del club blanquiazul.

Primero se refirió sobre las declaraciones de su par de Deportivo Coopsol, Freddy Ames, quien se mostró disconforme si la institución victoriana se convertía en el único club en recibir dinero por derechos televisivos.

“Alianza Lima tiene algo ganado en la historia del fútbol peruano, su popularidad, medio país es hincha de Alianza, y por eso la televisión tiene con ellos un contrato diferente y eso es algo que se lo ha ganado el club y no se lo puede quitar nadie”, dijo en Radio Ovación.

Acto seguido, pasó a visualizar el panorama que podría formarse con el equipo íntimo en la Liga 2. “ Aprovechemos que Alianza viene con un plus para que la televisión se encargue de apoyar a los demás clubes , es un plus que hay que aprovecharlo, no mirarlo como un enemigo, más bien mirarlo como una ayuda. Creo que Alianza Lima será de gran ayuda y de realce para lo que es la Segunda División ”.

Alianza Lima: ‘Puma’ Carranza se pronunció tras el descenso del club victoriano

Para el histórico jugador crema, la baja de Alianza Lima también golpea en cierto modo a Universitario de Deportes. Pues, según él, ambos clubes se necesitan.

“No celebro el descenso de Alianza Lima, nos necesitamos. La ‘U’ necesita a Alianza y Alianza necesita a la ‘U’. Lo siento, pero perdieron en la cancha. Somos equipos con mucha historia”, declaro José Luis Carranza en las Voces del Fútbol.

El ‘Puma’ también indicó que la escuadra crema perdió a su clásico rival. “Es lamentable, pero hay que ser realistas. ¿Ahora con quien vamos a jugar? El clásico rival para Universitario del próximo año va ser el equipo B de la ‘U’”, dijo el extécnico merengue.

