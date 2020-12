“Se gana en el campo y no en mesa”, el mensaje de Aguirre sobre Alianza Lima

Como exfutbolista de Alianza Lima e hincha, Wilmer Aguirre opinó sobre la situación que llevó al club Blanquiazul hacia el descenso en la presente temporada, de donde debe salir ganando en el campo, según lo aseguró el Zorrito.

El delantero y cuatro veces campeón del campeonato peruano con el equipo de La Victoria manifestó que el reclamo efectuado por los dirigentes debe ser tomado en cuenta para corregir los incumplimientos en la competencia, pero no para deshacer su participación en la Liga 2.

Wilmer Aguirre se formó y debutó en Alianza Lima. Foto: La República

“Alianza Lima tiene que ganarse estar en la Liga 1 Movistar, jugando como corresponde. Pero también resalto el reclamo, no tanto como para salvar a Alianza, sino para sentar un precedente de que los reglamentos a veces no se cumplen. Pero Alianza tiene que ganarse su vuelta en el campo y no en la mesa”, declaró Wilmer Aguirre a Ovación.

Asimismo, ratificó su deseo de volver a la institución deportiva victoriana, en donde le gustaría terminar su carrera pese a no volver a la Liga 1, aunque reconoció que la determinación de esta posibilidad solo la tienen las cabezas del club.

“Siempre he dicho, siempre ha sido mi sueño volver a Alianza Lima, quiero estar los últimos años de mi carrera y retirarme por la puerta grande. Ahora, si se da la posibilidad de jugar Liga 2 con ellos, yo encantado. Alianza siempre ha estado en mi corazón, por lo que soy hincha. En este momento no depende de mí, sino de la dirigencia”, finalizó Aguirre.

