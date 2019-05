Arquero recibió brutal golpe en la cara y terminó con un edema en la retina [VIDEO]

Francisco Mastrángelo, arquero suplente de Central Córdoba, fue víctima de una salvaje agresión por parte de un colega. La terrible escena ha generado polémica en redes sociales y el video ya cuenta con miles de reproducciones en redes sociales como YouTube.

Al finalizar el partido, los jugadores del club Timbuense se acercaron a exigirle al árbitro que, según ellos, faltaban disputarse algunos minutos. En ese momento, el arquero Francisco Mastrángelo se acercó hasta sus colegas para tranquilizarlos, pero terminó recibiendo un brutal golpe.

"Todo comenzó cuando terminó el partido y los jugadores visitantes fueron a reclamarle al árbitro (pedían que faltaba jugarse más tiempo adicional) y algunos prepotearon a un fotógrafo del club. Ahí me acerqué para separar y llevar calma. Pero de repente, cuando ya nos íbamos de la cancha para el vestuario, recibí un puñetazo en el ojo derecho", contó Francisco Mastrángelo a la prensa argentina.

Asimismo, el arquero narró que perdió mucha sangre producto del golpe. "El golpe me hizo caer y comencé a perder mucha sangre. Entonces mis compañeros me llevaron al vestuario y me atendió Alexis Molinari, quien me cortó la emanación de sangre y me puso un pegamento", agregó.

Franciso Mastrángelo señaló quiere poner fin a la violencia en el fútbol profesional, motivo por el que denunciará a su agresor. "Ya realicé la denuncia en la seccional 16ª porque no quiero que esto quede así. Esta vez el agredido fui yo, pero mañana puede ser otro colega. Hay que erradicar del fútbol a los violentos. Quiero que este futbolista no pueda volver a jugar en ninguna parte", sentenció.

Cabe señalar que el video viral cuenta con más de 80 mil reproducciones en YouTube. Asimismo, tiene cientos de comentarios, los cuales, en su mayoría, lamentan el hecho.