Sporting Cristal: La dura autocrítica de Carlos Lobatón tras caer ante Olimpia

Sporting Cristal cayó goleado por 3-0 ante Olimpia en el cierre de la tercera jornada de la fase de grupos y quedó, con un punto, en el último puesto de la zona C de la Copa Libertadores 2019. Los dirigidos por el argentino Claudio Vivas sufrieron durante todo el partido para controlar las arremetidas del cuadro guaraní y generaron pocas ocasiones de gol.

Carlos Lobatón, quien ingresó a los 61’ minutos en reemplazo de Patricio Arce, rompió su silencio e hizo un ‘mea’ culpa tras sumar la segunda derrota en tres partidos de la Libertadores que los dejó al filo de la eliminación para los octavos de final. El capitán celeste sorpendió con sus declaraciones y explicó la diferencia de ambos clubes que se vio reflejada en el resultado.

“No tenemos ese instinto asesino que tiene Olimpia. Por ejemplo, ellos llegaron cuatro veces y nos hicieron tres goles. Nosotros dejamos pasar una, dos y las que ellos llegaron nos hicieron los goles. Lo mismo pasó en anteriores partidos y perdonamos mucho, esa es la gran diferencia", dijo Lobatón en conferencia de prensa.

"El rival nos pasó por encima, nosotros no supimos resolver situaciones dentro del campo, no tuvimos grandes jugadas para inquietar el arco rival. Ellos tuvieron situaciones y las hicieron, nosotros no aprovechamos las nuestras”, agregó el futbolista de 39 años.

El resultado dejó al Olimpia y al Universidad Concepción con 5 puntos en el Grupo C, seguidos por el Godoy Cruz argentino con 3 unidades y al Sporting Cristal en el fondo de la tabla con solo un punto.