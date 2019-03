Ricardo Gareca tras el triunfo de Perú ante Paraguay: "Fue un partido difícil"

La selección peruana se impuso por 1-0 a Paraguay en el partido amistoso disputado este viernes en el Red Bull Arena de New Yersey, poniendo fin a la racha de derrotas que llevaba el equipo y amargando el debut del argentino Eduardo Berizzo en el banquillo de la 'Albirroja'.

El entrenador de la Bicolor, Ricardo Gareca, valoró el esfuerzo de sus jugadores y se mostró preocupado por la lesión de Christofer Gonzales. Además, reveló que pese a la derrota, le gustó el juego de Paraguay.

"Fue un partido difícil y jugado intensamente. Me parece que Perú ganó bien. Lo que me pone mal es la lesión de Christofer Gonzáles. Estamos viendo en qué estado está. Es el hecho negativo de hoy, que empaña el triunfo. Le doy mucho valor al triunfo por la selección a la que nos hemos enfrentado, es un equipo muy difícil para enfrentar por las características de sus futbolistas. El juego, que es lo que analizo, me encantó".

Por otro lado, el ‘Tigre’ se mostró muy contento luego de que el equipo se haya reencontrado con la victoria luego de tres fechas sin ganar, tras empatar con Estados Unidos (1-1) y perder frente a Ecuador (0-2) y Costa Rica (2-3). También elogió el golazo de Christian Cueva y su retorno al equipo.

“Lo más importante de la selección peruana son los jugadores, no es algo que hay que perder de vista. No hay nada más importante que ellos, la calidad que tienen y el esfuerzo que hacen es producto de todo esto. Nosotros elegimos quiénes son los 11 que juegan, pero es el trabajo de todo un equipo. Lo de Christian Cueva me parece que fue un golazo y tuvo un buen partido”, finalizó.