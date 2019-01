Relator chileno explotó contra la Sub 20 de Chile tras quedar eliminada [VIDEO]

Las críticas no paran de llover en la selección chilena Sub 20 tras quedar fuera del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 a manos del combinado colombiano.

En el duelo que cerró la quinta y última fecha del Grupo A del torneo juvenil, Colombia, que jugó por más de 50 minutos con diez elementos en el terreno de juego, terminó tercera con siete puntos detrás de Venezuela y Brasil; mientras que, Chile terminó cuarta con cuatro unidades y sumando un nuevo fracaso en la categoría.

Esta decepción deportiva en la seleccion chilena Sub 20 ha provocado una infinidad de críticas, tanto para el entrenador de esta plantilla, Héctor Robles, como para la misma Asociación del balompié sureño.

Una de ellas fue la que protagonizó el relator chileno, Francisco Eguiluz. "Cuando se 'ratonea'. Cuando se es mediocre. Cuando se hace todo para no ganar. Cuando no tienes méritos de estar allí. Cuando no tienes idea de lo que haces, permites que tus jugadores terminen en su área y llorando sobre el terreno", arremetió el narrador 'mapocho'.

"Chile 'ratoneando'. Chile mostrando una cara vergonzosa. Chile con un técnico que da vergüenza. Chile ha sido eliminado en su torneo. Un fracaso espantoso. Con un técnico mediocre, que no tiene idea de lo que hace y que volvió a mostrar porqué no puede estar al mando de una selección nacional. Con Arturo Salah y Héctor Robles retrocedimos 30 años. No merecemos esto", disparó sin escrúpulos, Francisco Eguiluz.