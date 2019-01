El rey de las dunas

En una carrera normal lo que se busca es acelerar para ser el más rápido. Pero el Dakar es un rally especial, el más difícil del mundo. Las dunas, la arena, piedras, perderse en el desierto, es lo que tienen que vivir todos los días. Stephane Peterhansel es uno de los expertos en esta travesía, al haber conquistado 13 veces esta competencia.

‘Monseiur Dakar’ ha ganado la séptima etapa del rally en 4 horas para poner un poco nervioso a Nasser Al-Attiyah, el príncipe catarí que sigue liderando la carrera, aunque el tiempo se ha acortado a casi 30 minutos. “La etapa no ha sido fácil a nivel de navegación, pero creo que hemos hecho una buena especial porque he recuperado tiempo a todo el mundo. Nos hemos acercado un poco a Nasser, pero seguimos lejos como para pelear por el primer puesto. No merecemos, de hecho, estar delante porque él ha hecho una carrera espléndida, no ha cometido ni un solo error”, indicó Peterhansel sobre su lucha con Al-Attiyah.

Al Attiyah terminó cuarto la etapa, con una llanta menos. “Veremos qué podemos hacer durante los últimos tres días. Hemos pinchado una rueda trasera a falta de unos diez kilómetros para la meta, pero hemos decidido terminar la especial así para no perder más tiempo”, dijo.

Por su parte, Nicolás Fuchs hizo 5 horas, 24 minutos y 58 segundos, ocupando el puesto 22 de coches y 14 en la general. El peruano mejor posicionado es José Salaverry, que terminó octavo en la categoría SxS, ocupando el puesto diez en la general. En cuatrimotos, Emilio Choy terminó décimo, mientras que Nicolás Cavigliasso continúa primero.

En motos, Sam Sunderland ha ganado esta etapa, aunque en la clasificación general se mantiene como líder Ricky Brabec que viene sorprendiendo. ❧

