Dakar 2019: Resultados y posiciones de la Etapa 1 Lima - Pisco

8 Ene 2019 | 9:10 h

Este lunes comenzó el Rally Dakar 2019 con la primera etapa que comprendió las rutas de Lima-Pisco, con un recorrido de 311 kilómetros, 84 de ellos cronometrados. En la categoría autos, el piloto qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) tomó el primer lugar y detrás de él finalizó el español Carlos Sainz, vigente campeón. El piloto de Toyota completó el tramo cronometrado en 1 hora, 1 minutos y 41 segundos, mientras que el madrileño lo hizo 1 minuto y 59 segundos más tarde.

Por otro lado, el español Joan Barreda (Honda) ganó en motos del Dakar con un tiempo de 57 minutos y 36 segundos, por delante del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), al que sacó un minuto y 34 segundos de ventaja; y del estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se quedó tercero a 2 minutos y 52 segundos.

En tanto, el argentino Nicolás Cavigliasso se adjudicó en quads por delante de su compatriota Jeremías González Ferioli, que fue segundo, y del checo Tomas Kubiena, tercero. Cavigliasso completó los 83 kilómetros cronometrados de la primera etapa en una hora, 17 minutos y 15 segundos, con lo que se convierte en el primer líder de esta categoría del rally.

En la categoría SxS el brasileño Reinaldo Varela se quedó con el primer espacial en 01:11:13 y superó por 1 minuto 27 segundos al piloto chileno Francisco “Chaleco” López. Mientras que en camiones, Eduard Nikolaev, ganador del Dakar en tres ocasiones, marcó un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 5 segundos para imponerse al holandés Van Genungten con una ventaja de 18 segundos.

Landscape of the Day 🏞️

The amazing sand between Lima and Pisco.



Paisaje del Día 🏞️

La impresionante arena entre Lima y Pisco.#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/Ipv6J2ZLKm