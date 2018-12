No pierde la fe

“Me encantó Alianza, es el mejor partido que hicimos desde que estoy acá”. Aunque es difícil de creer, esta respuesta la dio el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, minutos después de que su equipo cayera goleado 4-1 ante Sporting Cristal en la primera final del Torneo Descentralizado.

Estas palabras generaron la sorpresa de muchos, porque no coincidía con lo que sucedió en el campo del estadio Alejandro Villanueva. Además, porque a pesar de esta dura derrota, el ‘Profesor’ se mostró tranquilo con el desempeño de sus jugadores, a pesar que es consciente que Cristal, obteniendo un empate este domingo, en el encuentro de vuelta, será el campeón nacional.

Bengoechea nuevamente dio rienda suelta a su optimismo y dijo que vencerán a los celestes. Incluso, aseguró que disputarán un tercer partido para definir al campeón de este 2018.

“ Estoy muy conforme, es muy difícil que si se repite el mismo partido, Alianza no gane. Después de lo que vi, estoy convencido que tenemos grandes chances de ser campeones. No hay duda que perder la primera final con esta diferencia no es agradable. Nos quedan dos finales más, y vamos a descansar bien y a prepararnos de la mejor manera. Los vi bien a los muchachos, los vi jugar muy bien”, señaló el estratega uruguayo.

El ‘Profesor’ hizo un análisis del encuentro y dejó en claro que Cristal no superó en el juego a los victorianos.

“Felicito a Sporting Cristal, pero lo que vi es que sus laterales pasaron muy poco al ataque, que defendieron bastante y que su golero tuvo mucho trabajo. El resultado es a favor de ellos, pero nos veremos el domingo nuevamente, le tengo mucha fe a Alianza, vamos a llegar muy bien al domingo, y el plantel merece llegar al tercer partido”.

el nueve íntimo

Pablo Bengoechea fue criticado por no alinear desde el inicio al atacante Janio Pósito, en lugar del lesionado Muricio Affonso. Esto luego de que Pósito anotara dos goles en la semifinal ante Melgar en Arequipa. “ Me criticaron por ponerlo en Arequipa y ahora me critican por no ponerlo desde el inicio en Matute. El fútbol es así. Ahora también deseamos que Affonso logre superar su dolencia y pueda estar este domingo en el Estadio Nacional”, culminó Bengoechea, quien todavía sueña con el título.❧