Liverpool vs Chelsea EN VIVO: partidazo por la tercera ronda de la Capital One Cup

Liverpool vs. Chelsea se enfrentan este miércoles EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía ESPN por la tercera ronda de la Capital One Cup a partir de la 1:45 p.m. - hora peruana en el Estadio 'Anfield Road'. Este partido también podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

Liverpool vs. Chelsea: Clásico nuevo

El motivado Liverpool tiene una prueba de fuego este 26 de septiembre cuando reciba en su feudo al Chelsea en el partido que más llama la atención de esta etapa de la Carabao Cup 2018.

El mítico campo de Anfield vuelve a recibir el fútbol de la Capital One Cup en su edición 2018, donde el Liverpool quiere alargar la racha ganadora con la que ha iniciado la temporada, pero enfrente está un Chelsea que también ha mostrado cosas importantes con Maurizio Sarri.

La escuadra dirigida por el alemán, Jürgen Klopp viene de su séptima victoria consecutiva desde que inició la temporada, con 6 en Premier League y una más sobre el París Saint Germain en Champions League.

Ahora el Liverpool afronta una prueba importante frente al elenco 'Blues', ya que no les ganan desde octubre del año 2016.

Por su parte, Chelsea inicia su participación en la Copa de la Liga con una racha invicta en lo que va de la campaña. Bajo las órdenes del exestratega del Napoli italiano, el cuadro de 'Stamford Bridge' ha ganado 6 partidos y solo ha empatado uno; frente al West Ham la pasada fecha de Premier League.

The boss discussed a range of subjects during the second part of his pre-#CarabaoCup press conference including @_fabinhotavares's learning process, squad depth and @ChelseaFC...https://t.co/XcgzjpjyUr — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2018

The Reds will make at least one change for Wednesday's #LIVCHE encounter at Anfield.



👇Latest @Carabao_Cup team news👇https://t.co/g1KjRyRwcc — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2018

Watch Jorginho, Alvaro Morata and Callum Hudson-Odoi go head-to-head in @CarabaoUK's 'Can you kick it' challenge! 🎯 pic.twitter.com/66sVA8icTp — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 25, 2018

Liverpool v Chelsea. 🔴🔵



The numbers... 👇https://t.co/MUoyU32MMF — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 25, 2018

Horarios para ver el Liverpool vs. Chelsea EN VIVO ONLINE por la Carabao Cup

México - 1:45 p.m.

Perú - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Guatemala - 12:45 p.m.

Honduras - 12:45 p.m.

Costa Rica - 12:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Puerto Rico - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Canal para ver el Liverpool vs. Chelsea EN VIVO ONLINE por la Carabao Cup

ESPN

Relatos: Jorge Barril

Comentarios: Francisco Cánepa

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs. Chelsea?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs. Chelsea, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.