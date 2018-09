Torneo Clausura 2018: mira la programación de la fecha 5 del Descentralizado

Este martes arranca la fecha 5 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Sporting Cristal y Alianza Lima buscan llegar al primer lugar, mientras que Universitario de Deportes lucha por alejarse del descenso.

Hay lucha para no bajar. Comerciantes Unidos y Sport Boys abren la jornada. Las ‘Águilas’ intentarán lograr una victoria para soñar con salir del último lugar, aunque está a quince puntos del penúltimo lugar. Los ‘rosados’, también en peligro de volver a Segunda División, esperan llevarse una victoria.

El miércoles, Universitario recibirá a Unión Comercio para no peligrar su permanencia. Desde la llegada del entrenador Nicolás Córdova, los ‘cremas’ han logrado ganar cinco partidos, aunque el plantel y las deudas tienen al equipo al borde del descenso. En su último encuentro, empataron 2-2 contra San Martín, aunque el ‘Poderoso de Alto Mayo’ hará lo posible para no perder. Ambos tienen la misma cantidad de puntos y no quieren despedirse del Descentralizado.

El miércoles, Sporting Cristal visitará la complicada ciudad de Cusco para enfrentar a Real Garcilaso. Con once fechas faltantes para saborear el campeonato nacional, los dirigidos por Marcelo Salas quieren continuar con la fiesta de goles que hicieron el sábado cuando humillaron por 4-0 a Deportivo Municipal. Incluso, el argentino Emanuel Herrera está listo para convertirse en el máximo goleador en una temporada del Descentralizado. La ‘Máquina Celeste’, sin embargo, sueña con ganar el partido con el objetivo de ser los próximos líderes del Torneo Clausura y clasificar a la Copa Libertadores del siguiente año.

Alianza Lima, en cambio, descansará esta fecha, a falta de conocerse cuándo se será programado su parido contra Deportivo Municipal.

Conoce la programación de la fecha 5 del Torneo Clausura 2018:

-Martes 25 de septiembre-

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Estadio: Cristo El Señor (Cajamarca)

Hora: 3:00 p.m.

Academia Cantolao vs. Sport Huancayo

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Hora: 5:30 p.m.

-Miércoles 26 de septiembre-

San Martín vs. Ayacucho FC

Estadio: Alberto Gallardo (Lima)

Hora: 1:00 p.m.

UTC vs. Deportivo Binacional

Estadio: Germán Contreras (Cajamarca)

Hora: 3:30 p.m.

FBC Melgar vs. Sport Rosario

Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

Hora: 5:45 p.m.

Universitario vs. Unión Comercio

Estadio: Monumental (Lima)

Hora: 8:00 p.m.

-Jueves 27 de septiembre-

Real Garcilaso vs. Sporting Cristal

Estadio: Garcilaso de la Vega (Cusco)

Hora: 8:00 p.m.

-Pendiente de programación-

Deportivo Municipal vs. Alianza Lima