Umberto Jara: “Lo ideal es que Gareca siga porque los procesos deben tener continuidad”

La experiencia y solidez de Umberto Jara se nota en su libro Camino a Rusia, que ya ha vendido más de 20 mil ejemplares, en el que explica todo lo que pasó para que Perú pueda clasificar a un mundial después de 36 años. Jara pide que siga Ricardo Gareca y también mirar al futuro.

Fuiste el primero que sacó un libro sobre este proceso de la selección. ¿En qué momento sientes necesario contar la historia de Perú?

En octubre del 2017 cuando Perú va a jugar con Argentina en Buenos Aires. Ahí tuve acceso a la concentración y vi detalles que me llamaron la atención. Un trabajo muy profesional, todo coordinado, parecía una selección de otro país. El profesor Néstor Bonillo, por ejemplo, que no es tanto de hablar en público, tenía todo planificado. Me di cuenta de que se estaba construyendo algo; y viendo la actuación de Perú, que empata en un escenario complicado, digo ‘esta historia hay que contarla’. Es más que fútbol, un proceso planificado, profesional y con objetivos. Algo inédito para los estándares peruanos, que somos de la improvisación.

PUEDES VER Solo una federación ha presentado una oferta formal por Ricardo Gareca

Bonillo te detalla, por ejemplo, que a Ecuador le iba a afectar más la altura que a Perú en Quito.

Ellos han utilizado la tecnología con los estándares del fútbol europeo. Conocían a los rivales en detalles, las características de cada uno de los jugadores y podían establecer con un software las virtudes, defectos de los rivales y también de los nuestros. La elección que realizaban de jugadores, de posiciones, del esquema, era una decisión basada en información tecnológica y hacía que los márgenes de error sean menores. Han incorporado la modernidad a la selección peruana. Este proceso es un antes y un después en ese aspecto. Nunca antes se trabajó así.

¿Qué tan clave ha sido el papel del psicólogo Marcelo Márquez?

Ha sido muy importante porque la selección peruana en otras ocasiones ha tenido un psicólogo, pero uno clínico que puede tratar a un paciente común y corriente. En cambio, Márquez es deportivo, y hay una gran diferencia porque la mentalidad de un futbolista es distinta, los retos, la presiones que recibe, el fútbol es un deporte donde dicen que el 80% se juega en la cabeza, en el estado de ánimo del jugador. Él ha hecho un trabajo muy grande porque la autoestima de nuestros jugadores se ha visto reflejada en la cancha y lo mejor que se puede medir es verlos jugar. Es la misma actitud de local o visitante, se juega con personalidad.

Gareca termina siendo el técnico ideal para la selección. Oblitas piensa en él hasta el 2022 porque sabe manejar las carencias, potenciar jugadores.

El gran mérito de la elección de Gareca fue de Juan Carlos Oblitas. Él, como director deportivo, ha tenido un rol clave. Él se da cuenta de que no necesitamos un técnico de inmenso cartel o fama sino que necesitamos un gestor de nuestras carencias y alguien que pueda generar jugadores. Ese era Gareca, lo hizo en cada proyecto que asumió, creaba figuras, formaba equipos. La paciencia también, notó que Gareca la tiene y para tener un cargo público en Perú necesitas excesiva paciencia. El peruano es alguien que a sí mismo no se exige resultados pero con el tercero es implacable. Gareca parece tener una paciencia sobrehumana.

¿Qué significó para la selección clasificar?

El éxito estaba en estar en el Mundial. Nuestra selección tiene jugadores jóvenes, si lo medimos en valor económico el jugador más caro era André Carrillo, que vale 6 millones. Miremos que este fue el primer paso hacia el futuro. Ahora existimos de nuevo en el mundo del fútbol, ahora hay que pensar en la Copa América, en el siguiente Mundial, en el Sub 17. Rusia 2018 fue la puerta al futuro.

¿El ingreso de Paolo Guerrero pudo afectar al grupo?

No creo porque ese grupo de jugadores sabía que con él o sin él iban a jugar el Mundial. Paolo no tiene claro que la selección es un equipo. Pensó más en él que en la selección. Es un capitán dentro de la cancha, fuera no lo es. Trabajó de manera muy individual y eso no está bien porque la gran lección que nos dio la selección fue que el trabajo en equipo es el que vale. Eso no quiere decir que no sea un gran jugador o una figura de primer nivel.

¿Si se va Gareca, se complica el proyecto de cambiar el fútbol peruano?

Lo ideal es que Gareca se quede porque todo proceso que tiene continuidad en los técnicos funciona muy bien. Si no se da, el reto es de la dirigencia. Tienen que continuar el proceso y tratar de buscar alguien con sus características que pueda continuar. Lo que no podemos es cambiar. Habría que continuar con alguien que sintonice con su estilo de trabajo.