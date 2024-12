Ciudadanía estadounidense para inmigrantes: porcentaje de quienes fallan en el primer intento el examen y cómo evitarlo

El examen de ciudadanía americana es un paso crucial en el proceso de naturalización en Estados Unidos. A pesar de los recursos disponibles, un porcentaje significativo de solicitantes no logra aprobar en su primer intento. En este artículo, exploramos las estadísticas y consejos para mejorar las posibilidades de éxito.

Según datos recientes, aproximadamente el 11% de los solicitantes no supera el examen de ciudadanía en su primer intento. Este porcentaje incluye a quienes no logran aprobar las pruebas de inglés o civismo. Sin embargo, los aspirantes tienen la oportunidad de repetir la parte del examen que no aprobaron dentro de un plazo de 60 a 90 días, lo que les brinda una segunda oportunidad para alcanzar su objetivo.

Consejos para aprobar el examen de ciudadanía

Es importante destacar que no existe un límite específico para la cantidad de veces que se puede presentar el examen, siempre y cuando se cumplan los requisitos del proceso de naturalización. Esto permite a los solicitantes prepararse adecuadamente y mejorar sus habilidades antes de volver a intentarlo.

Usa los recursos oficiales a tu favor

El Uscis ofrece guías de estudio y ejemplos de preguntas para cada sección del examen, tanto de civismo como de inglés. Aprovecha estos recursos gratuitos, como el "Uscis Citizenship Resource Center", que incluye materiales interactivos para estudiar las cien preguntas de civismo que podrían ser parte de la prueba.

Incorpora el inglés en tu rutina diario

El examen de inglés mide tu capacidad para leer, escribir, hablar y entender el idioma. Practica todos los días con contenido en inglés: mira películas, escucha podcasts y, si puedes, únete a grupos de conversación. También hay aplicaciones y páginas web que te ayudarán a mejorar tu lectura y escritura.

Domina las cien preguntas de civismo

Aunque solo te preguntarán diez de las cien, es esencial que tengas un buen dominio de la historia, el gobierno y los símbolos de Estados Unidos. Organiza tu estudio y repasa estas preguntas con regularidad. Si te cuesta un poco con la pronunciación o comprensión, usa videos o grabaciones para afianzar el aprendizaje.

Haz simulacros para sentirte preparado

Practicar con simulacros es la mejor forma de familiarizarte con el formato del examen. Hay exámenes de práctica disponibles en línea que imitan la estructura real de la prueba. De esta manera, mejorarás tu tiempo de respuesta y aprenderás a manejar mejor los nervios.

Mantén la calma el día del examen

Llega a tiempo, relajado y con una mente clara. Antes de comenzar, respira profundo y relájate. Si alguna pregunta no la entiendes, no dudes en pedir que te la repitan. Recuerda que tienes tiempo para responder, así que no te apresures.

Con la preparación adecuada y el uso de recursos disponibles, los solicitantes pueden aumentar sus posibilidades de éxito en el examen de ciudadanía estadounidense. La clave está en estudiar de manera efectiva y mantener la calma durante el proceso.