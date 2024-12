[Salomón Rondón EN VIVO] Pachuca vs Al Ahly, semifinal Copa Intercontinental 2024: ¿cuándo y dónde ver al venezolano?

Pachuca vs Al Ahly con Salomón Rondón EN VIVO juegan por la semifinal de la Copa Intercontinental 2024 este sábado 14 de diciembre en el Estadio 974 de Doha, Qatar. El delantero venezolano, nominado al once ideal en los premios FIFA The Best 2024, sale a darle otra alegría a los Tuzos tras dejar en el camino al Botafogo con el tercer gol de la goleada 3-0 en el Derby de las Américas. La República Deportes te indica a qué hora y dónde ver en acción a Salo por el pase a la final ante Real Madrid.

"Es verdad que llevo dos años sin parar, y eso a mi edad puede sorprender. Pero es que mis ganas de jugar y ganar siguen intactas, y eso se traslada a la cancha", señala el inagotable jugador de 35 años y estrella de la Vinotinto. El contrincante egipcio llega en su condición de campeón de la CAF Champions League y tras eliminar a Al Ain en los cuartos de final.

¿A qué hora juega Salomón Rondón con Pachuca vs Al Ahly?

El compromiso entre Pachuca vs Al Ahly por la semifinal de la Copa Intercontinental 2024 iniciará a la 1.00 p. m. (hora venezolana) de este sábado 14 de diciembre en el 974 Stadium de Ras Abu Aboud, Doha (Qatar), que fuera una de las sedes del último Mundial de selecciones.

¿Dónde ver Pachuca vs Al Ahly EN VIVO con Salomón Rondón?

Los aficionados en Venezuela y gran parte de Sudamérica que quieran seguir a Salomón Rondón en el partido de Pachuca vs Al Ahly podrán hacerlo EN VIVO a través de DSports +, señal disponible en DirecTV, Simple TV e Inter, así como por el streaming de DGO.

Pachuca vs Al Ahly: alineaciones probables