Feminicidio de madre e hija en Carabayllo: imágenes revelan llegada de asesino a casa de las víctimas

La mañana del viernes 13 de diciembre, un feminicidio que involucró a una madre y su hija conmocionó a la urbanización Santa Domingo, en el distrito de Carabayllo. El principal sospechoso es Sebastián Chacón, pareja de la joven, con quien mantenía una relación de siete años. El sujeto fue encontrado en la escena del crimen y detenido por las autoridades como responsable del hecho, siendo trasladado a la comisaría de Santa Isabel.

La familia de las víctimas indicó que Chacón se comunicó con ellos tras el crimen. Según la pariente de la joven, recibió una llamada del sospechoso, quien le informó que había ocurrido un robo en la vivienda y que, al abrir la puerta, los delincuentes habían acribillado a su pareja y suegra. "Él mencionó que habían entrado a robar, que abrió la puerta, que los acribillaron, que no pudo hacer nada, se quedó paralizado. La versión de la policía es que podría haber sido un asesinato. No sabemos ninguna de las versiones", declaró la familiar.

Además, amigos de la víctima revelaron que la joven había terminado la relación con él el martes anterior, tres días antes del crimen, lo que refuerza la hipótesis de la policía de que este podría haber sido un crimen premeditado. "Supongo que las amigas le han dicho (a la hermana) que han terminado la relación. Al muchacho no sé qué le paso, pero uno no sabe a quién mete a su casa y yo mismo he metido al asesino a mi casa. Pido que no se quede impune. Que no se le deje libre al muchacho", declaró el padre, muy afectado a La República.

Sebastián Chacón es el principal sospechoso de la muerte de una madre e hija en la urbanización Santo Domingo, en Carabayllo. Foto: LR

Las víctimas, madre e hija, fueron identificadas como Ana Lucía del Portal Carrión (23), estudiante de Nutrición en la Universidad Federico Villarreal, y Nancy Carrión (64), psicóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La familia se encuentra devastada mientras espera las diligencias en la morgue central de Lima para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. El detenido, por su parte, fue trasladado por la Depincri de Carabayllo para continuar con las investigaciones.

Cámaras captan al presunto asesino

Las cámaras de seguridad captaron la llegada de Sebastián Chacón, principal sospechoso del doble crimen en Carabayllo, minutos antes de las 6:00 a. m., mientras que el homicidio ocurrió a las 7:00. El sospechoso envió audios a la hermana de Ana Lucía desde lo que aparentemente sería el lugar del crimen, alertando sobre un robo que terminó con la vida de ambas mujeres. Sin embargo, según las primeras investigaciones policiales, la coartada del sujeto presentaba inconsistencias, lo que llevó a su detención por parte de las autoridades.

"Él ha esperado que yo me vaya a las seis y media de la mañana con mi hija mayor porque la dejo en el trabajo. Él ha esperado que yo me vaya. Esto ya estaba premeditado", declaró a La República el padre.

Vecinos de la zona, consultados por La República, no respaldaron su versión. "No hemos visto un auto o moto afuera, en caso hubiera sido robo nos hubiéramos dado cuenta porque a esa hora sale mucha gente a trabajar o dejar a sus hijos al colegio", declaró una vecina de la cuadra.

La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Carabayllo (2.º Despacho) ha iniciado una investigación preliminar contra Sebastián Chacón, quien permanece detenido por el presunto feminicidio de su pareja y la madre de esta.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.