Perú vs. Australia: ¿cuántas horas de diferencia hay entre Perú y Qatar?

La selección peruana jugará este lunes 13 de junio en un duelo de infarto con Australia por el repechaje para el Mundial Qatar 2022. El encuentro será transmitido desde el estadio Ahmed Bin Ali, ubicado en Rayán, Qatar.

Este partido es el penúltimo duelo de la repesca mundialista, asimismo, dicho encuentro dará al vencedor que tendrá el pase al Grupo D de la Copa del Mundo.

¿Cuántas horas de diferencia hay entre Perú y Qatar?

La diferencia horaria entre nuestro país y el emirato de Qatar es de ocho horas. Si la contienda por el repechaje llega a territorio peruano a la 1.00 p. m., la hora local de Qatar será 9.00 p. m.

Esta diferencia horaria de 8 horas ocupa el segundo lugar de las mayores diferencias horarias a nivel mundial. La primer es la de 10 horas.

¿Dónde queda Qatar?

Este país se encuentra en el continente de Asia, precisamente al oeste de este continente. Es un Estado soberano de origen árabe y se encuentra al este de la península arábiga. En cuanto a su extensión, es un país bastante pequeño con una superficie de 11.586 km². Su única frontera terrestre limita con Arabia Saudita, pues está rodeado por las aguas del golfo pérsico.

Catar ocupa una estrecha península que se adentra 150 km en el golfo Pérsico desde Arabia Saudita. Foto: Google Maps

¿Dónde juegan Perú vs. Australia?

El escenario que acogerá este Perú vs. Australia es el estadio Ahmad bin Ali, también conocido como Al-Rayyan Stadium, ubicado en la ciudad de Rayán, Qatar. Este recinto deportivo, con capacidad para 50.000 espectadores, será una de las sedes del Mundial.

Perú vs. Australia: ¿en qué canal puedo ver el partido?

La transmisión del repechaje entre ambas naciones estará a cargo de los canales Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (servicio de cable). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde La República Deportes.

La bicolor ya se encuentra instalado para disputar el repechaje de este lunes 13. Foto: FPF/Facebook

Perú vs. Australia: ¿será feriado el 13 de junio por el repechaje?

El tan esperado anuncio llegó. El Gobierno confirmó que el lunes 13 de junio, será día no laborable. No obstante, las horas no trabajadas serán recuperables.