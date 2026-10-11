Proclamado en 2011 por la ONU, esta jornada resalta los desafíos que enfrentan las niñas, como la violencia de género y el matrimonio infantil, promoviendo la igualdad de oportunidades con los niños.

Proclamado en 2011 por la ONU, esta jornada resalta los desafíos que enfrentan las niñas, como la violencia de género y el matrimonio infantil, promoviendo la igualdad de oportunidades con los niños. Foto: composición LR

Este 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña, una fecha clave en el calendario internacional que busca visibilizar los derechos de millones de niñas en todo el mundo. Durante más de una década, organizaciones globales y gobiernos han utilizado esta jornada para resaltar los desafíos que enfrentan las niñas en diversas áreas.

Con campañas anuales y un creciente apoyo social, esta conmemoración ha permitido generar mayor conciencia sobre la importancia de proteger a las niñas y garantizar su desarrollo integral en condiciones de igualdad.

¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Niña?

El Día Internacional de la Niña fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2011, con el fin de visibilizar los problemas específicos que enfrentan las niñas en todo el mundo y que las colocan en una situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue impulsada por la ONG Plan Internacional a través de la campaña 'Por ser niñas', cuyo objetivo era poner en el centro del debate temas como el matrimonio infantil, la violencia de género, la exclusión económica y la discriminación.

La ONU, mediante la resolución 66/170, estableció el 11 de octubre como una fecha destinada a promover los derechos de las niñas y asegurar que tengan las mismas oportunidades que los niños. Desde entonces, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil se han unido para conmemorar este día con actividades que resaltan el liderazgo y potencial de las niñas en la construcción de una sociedad más justa.

¿Cómo se conmemora en Perú y otros países?

En Perú, la conmemoración del Día Internacional de la Niña reúne distintas actividades encaminadas a crear conciencia sobre la necesidad de defender los derechos de las niñas y fomentar su empoderamiento en todos los ámbitos de la vida. Organizaciones de derechos humanos, organismos del Estado y ONG impulsan campañas educativas y actos de sensibilización dirigidos a la población, con el fin de visibilizar problemas que afectan a las niñas peruanas, entre ellos la violencia de género, las desigualdades en el acceso a la educación y la explotación infantil.

A escala mundial, la conmemoración del Día Internacional de la Niña también engloba diversas actividades y actos orientados a poner de relieve la relevancia del papel de las niñas en la sociedad y a asegurar que sus voces sean tenidas en cuenta. Organismos internacionales como Unicef, Plan Internacional y la ONU convocan foros y reuniones en los que niñas de distintos países pueden intercambiar sus experiencias y proponer ideas para mejorar sus condiciones de vida.

En numerosos casos, estas iniciativas buscan sensibilizar a los gobiernos y a las empresas sobre la importancia de destinar recursos a políticas públicas que impulsen el desarrollo de las niñas y eliminen los obstáculos que restringen su acceso a la educación, la salud y la seguridad.

Niños en Perú. Foto: Andina

¿Cómo puedes colaborar con la causa este 11 de octubre?

Hay distintas maneras de sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Niña y respaldar esta causa. La ONU y otras organizaciones proponen, entre otras acciones, difundir historias de niñas que están transformando su realidad mediante el liderazgo, implicar a mujeres influyentes para que impulsen la igualdad de género y participar en campañas de concienciación sobre las dificultades que afrontan las niñas.

También resulta clave pedir a gobiernos y empresas que destinen recursos a programas orientados al bienestar de las niñas, como la educación sexual integral, el acceso a la atención sanitaria y la protección frente a la violencia. Al respaldar iniciativas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida, cada persona puede ayudar a construir un mundo en el que las niñas dispongan de las mismas oportunidades para desarrollar todo su potencial y ejercer liderazgo en todos los ámbitos.