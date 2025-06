Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS señala como extender tu estadía legal con visa de turista

Los turistas en Estados Unidos con una visa de no inmigrantes pueden solicitar una extensión de su estadía, siempre que cumplan con ciertos requisitos. El proceso involucra la presentación del formulario I-593 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) antes de que termine el período autorizado para permanecer en el país. A través de esta solicitud, los visitantes pueden ampliar su tiempo en Estados Unidos, siempre que no violen las condiciones de admisión.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El formulario I-94, que se emite al llegar a Estados Unidos, específica la fecha hasta la cual los extranjeros están autorizados a estar en el país. Para extender la estadía, es crucial presentar la solicitud por lo menos 45 días antes que venza el plazo indicado en el I-94. USCIS también advierte que exceder el tiempo permitido puede afectar negativamente la posibilidad de regresar al país en el futuro.

Requisitos para extender tu estadía en EE.UU.

Para solicitar la extensión de la estadía en EE.UU., los turistas deben cumplir con ciertas condiciones. USCIS establece una serie de requisitos para determinar si un extranjero es elegible para la extensión de su visa. Los requisitos incluyen:

Ser admitido legalmente en EE.UU. con una visa de no inmigrante.

Mantener el estatus válido de visa de no inmigrante .

. No haber cometido ningún delito que lo haga inelegible para una visa.

No haber violado las condiciones de la admisión.

Tener un pasaporte válido durante la estancia en el país.

Cómo presentar la solicitud de extensión

El proceso para solicitar una extensión de la estadía en EE.UU. comienza con la presentación del formulario I-539 ante USCIS. Este formulario es obligatorio para aquellos que desean extender su tiempo en el país, siempre y cuando su visa de no inmigrante siga siendo válida. La solicitud debe presentarse antes de que expire el tiempo autorizado en el I-94, y se debe justificar la razón de la solicitud de extensión.

En situaciones excepcionales, si un solicitante no presenta la solicitud antes de la fecha de vencimiento, USCIS podría aprobar la extensión si el solicitante puede demostrar que la demora fue causada por circunstancias extraordinarias fuera de su control. La duración de la demora debe ser razonable, y el solicitante no debe haber violado su estatus de ninguna otra forma.

Visas no elegibles para extensión de estadía

USCIS aclara que no todas las visas de no inmigrante son elegibles para una extensión de estadía. Algunas categorías de visas, como las de tipo C, D, K-1, K-2, S, TWOV, WT y WB, no pueden solicitar una extensión ni un cambio de estatus. Además, existen restricciones para aquellos con visas J-1 y M-1, que solo pueden extender su estadía bajo ciertas condiciones.

Asimismo, los visitantes que ingresan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) utilizando el Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA) no son elegibles para extender su estadía. En estos casos, la única opción es salir del país antes de que venza el tiempo autorizado.