DMV: así puedes saber si ya tienes tu Real ID en California este 2025

Las personas mayores de 18 años en California necesitan una Real ID o un pasaporte que sirva para abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos o entrar a lugares federales. La Real ID es un tipo de identificación que tiene una estrella dorada en la esquina superior derecha. Esto la hace diferente de la identificación normal. Si no sabes si ya tienes esta identificación nueva, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California te da maneras sencillas de revisar.

Más de 17 millones de personas en California ya han pedido su Real ID. Esto muestra que muchas personas quieren esta nueva identificación. Pero muchas personas aún tienen dudas sobre si su licencia actual cumple con lo que pide el gobierno federal. Aquí te explicamos cómo revisar rápido y qué hacer si no la tienes.

DMV: ¿cómo saber si ya tienes tu Real ID en California?

La manera más sencilla de saber si tu licencia o identificación de California es una Real ID es ver si tiene una estrella dorada en la parte superior derecha. Si tu licencia tiene la frase “Federal Limits Apply” en lugar de la estrella, entonces no es una Real ID. No podrás usarla para vuelos nacionales después del 7 de mayo de 2025.

Este proceso de revisión es rápido y se puede hacer en casa. Solo mira tu documento. La estrella dorada es lo único que confirma que tu licencia cumple con las reglas federales. Estas reglas se hicieron después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 para mejorar la seguridad en las identificaciones del estado.

California: ¿qué hacer si aún no tienes la Real ID?

Si al revisar tu licencia descubres que no tienes una Real ID, no te preocupes. Conseguirla es un proceso sencillo. Puedes comenzar tu solicitud en línea en el portal oficial del DMV de California (REALID.dmv.ca.gov). Pero, después de empezar el trámite en línea, deberás ir en persona a una oficina del DMV para terminar el proceso.

Para terminar tu solicitud en persona, necesitarás llevar algunos documentos. Estos validan tu identidad, tu residencia en California y tu número de Seguro Social. Los documentos que necesitas son:

Prueba de identidad: un pasaporte que sirva o acta de nacimiento.

Prueba de residencia en California: facturas de servicios públicos, recibos de alquiler, etc.

Número de Seguro Social: tarjeta de Seguro Social o un documento oficial que lo muestre.

Plazos y requisitos para obtener la Real ID en California

La ley que pide tener una Real ID para vuelos nacionales y el acceso a ciertos lugares federales empieza el 7 de mayo de 2025. Desde esa fecha, si no tienes una, necesitarás un pasaporte que sirva para abordar vuelos nacionales. Si aún no has pedido tu identificación, es bueno que lo hagas pronto para no tener problemas. Esto es importante porque podría haber filas largas en las oficinas del DMV.

Aunque conseguir la Real ID es fácil, es bueno que pidas tu cita con tiempo para evitar problemas. El DMV de California ha puesto un sistema en línea que ayuda con la solicitud. Pero es importante que hagas todos los pasos para asegurar que tu identificación sea válida cuando llegue la fecha límite.