Desde este 7 de mayo de 2025, los inmigrantes con Green Card deberán cumplir con una nueva regla para viajar dentro de Estados Unidos. A partir de esa fecha, las personas con residencia permanente tendrán que presentar una Real ID para abordar vuelos nacionales y acceder a edificios federales, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Real ID es una identificación que cumple con normas federales de seguridad y se distingue por una estrella dorada en la parte superior derecha. Se emite a través de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado, pero debe respetar requisitos establecidos a nivel nacional. No tener esta identificación podría impedir abordar un avión o ingresar a ciertas instalaciones del Gobierno.

Los inmigrantes con Green Card deben presentar ciertos documentos para tramitar la Real ID en Estados Unidos. Foto: composición LR

¿Qué es la Real ID y por qué es obligatoria para viajar en Estados Unidos?

La Real ID surgió a partir de una ley aprobada en 2005 por el Congreso de Estados Unidos, como parte de las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre. Fue diseñada para reforzar la seguridad en los documentos de identidad, especialmente en licencias de conducir y tarjetas emitidas por los estados. Desde el 7 de mayo de 2025, esta credencial es necesaria para:

Abordar vuelos dentro de Estados Unidos

Entrar a edificios federales

Acceder a bases militares y otras instalaciones seguras

La Real ID incluye medidas avanzadas para evitar fraudes y falsificaciones. Aunque se gestiona en las oficinas estatales, debe cumplir con los requisitos de seguridad definidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Documentos que necesitan los inmigrantes con Green Card para solicitar la Real ID

Los inmigrantes con Green Card deben presentar ciertos documentos para tramitar la Real ID en Estados Unidos. Aunque los requisitos pueden variar ligeramente según el estado, la mayoría de los DMV exigen los siguientes documentos:

Prueba de identidad: pasaporte vigente, certificado de nacimiento o documento migratorio válido.

pasaporte vigente, certificado de nacimiento o documento migratorio válido. Número de Seguro Social: tarjeta original, Formulario W-2 o talón de pago que incluya el número.

tarjeta original, Formulario W-2 o talón de pago que incluya el número. Comprobante de domicilio: contrato de arrendamiento, recibo de servicios públicos u otro documento con nombre y dirección.

Además, se recomienda hacer la solicitud con al menos cuatro semanas de anticipación, ya que la Real ID no se entrega de forma inmediata y no se aceptan versiones temporales impresas en papel.

¿Quiénes pueden obtener la Real ID en Estados Unidos?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), solo los inmigrantes con estatus legal pueden solicitar la Real ID. Esto incluye:

Residentes permanentes (titulares de Green Card)

Ciudadanos naturalizados

Personas con visas vigentes

Beneficiarios de programas migratorios aprobados

En cambio, los inmigrantes indocumentados no califican para este tipo de identificación. Algunos estados permiten emitir licencias de conducir convencionales para personas sin estatus migratorio regular, pero esas licencias no cumplen con los estándares de la Real ID y no son válidas para vuelos ni para ingresar a instalaciones federales.