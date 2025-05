Real ID: estos son los otros documentos aceptados para viajar en Estados Unidos desde el 7 de mayo de 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los adultos que deseen abordar un vuelo dentro de Estados Unidos deberán presentar una identificación válida que cumpla con los requisitos federales. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que será obligatorio portar una Real ID o alguno de los documentos alternativos aprobados para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos del país.

Esta nueva medida busca reforzar la seguridad en los vuelos domésticos y se aplicará de forma uniforme en todos los aeropuertos. Incluso quienes formen parte del programa TSA PreCheck deberán presentar un documento válido. Si no se presenta una identificación aceptada, los pasajeros podrían enfrentar retrasos, inspecciones adicionales o quedar excluidos del área de embarque.

Documentos aceptados para viajar dentro de Estados Unidos desde mayo de 2025

La TSA publicó un listado oficial con los documentos que serán aceptados como identificación válida para abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Estos son:

Licencias de conducir o tarjetas de identidad con foto emitidas por el DMV o su equivalente estatal.

Licencia de conducir mejorada (EDL) emitida por algunos estados.

Pasaporte estadounidense y tarjeta de pasaporte de Estados Unidos

Tarjetas de programas de viajero confiable (Global Entry, SENTRI, NEXUS, FAST).

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Tarjeta de Autorización de Empleo emitida por Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluidas las emitidas a dependientes.

Identificación tribal con fotografía, reconocida a nivel federal.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Credencial de marino mercante de Estados Unidos

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC).

¿Se aceptarán identificaciones vencidas para viajar en Estados Unidos?

La TSA aclaró que algunas identificaciones vencidas sí serán aceptadas para volar dentro de Estados Unidos, siempre y cuando no hayan expirado hace más de dos años. Esta excepción solo aplica para los documentos incluidos en la lista oficial.

Si una persona no presenta una identificación válida, podrá intentar verificar la identidad con un agente de la TSA. Para ello, deberá dar información como el nombre completo y la dirección actual. Si la verificación resulta positiva, se le permitirá el acceso, aunque con una revisión adicional. En caso de no poder confirmar la identidad o si no coopera, no se le autorizará abordar el vuelo.