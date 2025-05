Real ID: el nuevo documento que necesitarán los inmigrantes con Green Card para viajar en avión desde mayo de 2025

Desde el 7 de mayo de 2025, los inmigrantes con Green Card necesitarán una Real ID válida para viajar en vuelos nacionales y entrar a edificios federales en Estados Unidos.

Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca fortalecer la seguridad en el país con documentos oficiales más confiables y difíciles de falsificar.

Para inmigrantes con estatus legal, como los residentes permanentes, contar con la Real ID será necesario para evitar problemas a partir de la fecha límite fijada por el Gobierno.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y firmas legales como Andrew T. Thomas Law Firm, solo los inmigrantes con presencia legal en el país pueden solicitar la Real ID. Foto: composición LR

¿Qué es la Real ID y por qué será obligatoria en mayo de 2025?

La Real ID es una identificación con medidas de seguridad más estrictas. Nació a partir de una ley federal aprobada en 2005, tras las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre. A partir de mayo de 2025, será obligatoria para tomar vuelos dentro del país, entrar a edificios federales y acceder a bases militares.

El documento es emitido por agencias estatales, como el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), pero debe cumplir con los requisitos establecidos a nivel nacional por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El diseño incluye medidas de seguridad avanzadas para evitar fraudes, falsificaciones y el uso indebido de la identidad.

¿Qué documentos necesitan los inmigrantes con Green Card para tramitar la Real ID en 2025?

Los inmigrantes con Green Card deben tener en cuenta que los requisitos pueden cambiar un poco según el estado, pero en la mayoría de los casos, el DMV pide los siguientes documentos en original o copia certificada:

Prueba de identidad : pasaporte vigente, certificado de nacimiento o documento migratorio aprobado.

: pasaporte vigente, certificado de nacimiento o documento migratorio aprobado. Número de Seguro Social : tarjeta oficial, Formulario W-2 o talón de pago que lo incluya.

: tarjeta oficial, Formulario W-2 o talón de pago que lo incluya. Comprobante de domicilio: recibo de servicios públicos, contrato de alquiler u otro documento con nombre y dirección del solicitante.

Si hay diferencias entre los nombres que aparecen en los documentos, será necesario mostrar pruebas legales que justifiquen el cambio, como un acta de matrimonio o una orden judicial.

¿Qué inmigrantes pueden obtener la Real ID en Estados Unidos?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y firmas legales como Andrew T. Thomas Law Firm, solo los inmigrantes con presencia legal en el país pueden solicitar la Real ID. Esto aplica para residentes permanentes, ciudadanos naturalizados, personas con visas vigentes y beneficiarios de programas migratorios aprobados.

Por otro lado, los inmigrantes indocumentados no califican para obtener la REAL ID. Aunque algunos estados permiten acceder a licencias de conducir estándar sin estatus legal, esas identificaciones no cumplen con los requisitos federales. En esos casos, se emiten licencias "no conformes", que no sirven para abordar vuelos ni entrar a edificios federales.