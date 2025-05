Nueva York: este pequeño detalle evitó que una mujer obtuviera su Real ID a pesar de cumplir con todos los requisitos

Dorothy Ballone dijo que no pudo obtener su Real ID porque no presentó su certificado de matrimonio original.

Desde el próximo 7 de mayo, solo se permitirá el uso de licencias de conducir Real ID para abordar vuelos nacionales dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, algunas personas, aunque cumplan con todos los requisitos, no pueden conseguir este permiso debido a la falta de un documento específico, como denunció una mujer en Nueva York.

Dorothy Ballone explicó al medio 'New York Post' que ha intentado en varias ocasiones obtener su Real ID, pero no ha podido debido a que no presentó su certificado de matrimonio original. Según el medio, la situación de Ballone no es aislada, ya que muchas mujeres casadas en todo el país han señalado las dificultades que enfrentan para obtener el documento que valide su cambio de nombre.

El detalle que evitó que una mujer de Nueva York obtenga su Real ID

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exigía el certificado de matrimonio original, el cual, en el caso de Dorothy Ballone, tiene 67 años de antigüedad. A pesar de haber logrado reunir en línea todos los documentos solicitados, como su tarjeta de seguro social, su certificado de nacimiento, un comprobante de domicilio y un extracto bancario, el DMV en Rochester le negó el trámite.

La razón, según le informaron, fue que solo presentaba una copia de su licencia de matrimonio, emitida en agosto de 1958. También presentó una certificación que aseguraba que la copia era una reproducción fiel del original, con el sello de un notario público, pero esto no fue suficiente.

La travesía de Dorothy Ballone para obtener el certificado de matrimonio que le exigía el DMV

La persona que atendió a Dorothy Ballone le explicó que no podía aceptar copias y que debía presentar el documento original, por lo que le sugirió que acudiera a su iglesia para obtener el certificado. La mujer siguió las indicaciones, pero en la iglesia de East Rochester, donde se casó, le informaron que no disponían de licencias de matrimonio de esa época.

Esto la llevó a realizar una exhaustiva búsqueda de su documento original, contactando a las oficinas de los secretarios locales, funcionarios gubernamentales e incluso a la diócesis de Rochester. Afortunadamente, la ciudad le informó que tenían su licencia de matrimonio original y se la enviaron por correo. Sin embargo, al recibirla, nuevamente fue rechazada.

El DMV sigue exigiendo que presente la licencia de matrimonio emitida por la iglesia, a pesar de que ha utilizado su nombre de casada durante décadas y posee una licencia de conducir con dicho nombre. La recomendación es que las personas se comuniquen directamente con las autoridades locales para recibir asistencia en el proceso.

Nueva York: ¿Qué documentos necesitas para tramitar tu Real ID?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recordó que, a partir del 7 de mayo, será obligatorio contar con una identificación Real ID para acceder a instalaciones federales, plantas nucleares y tomar vuelos nacionales. Si aún no ha realizado el trámite, debe apurarse y presentar los siguientes documentos: