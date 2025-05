DPS: ¿qué pasa si no solicito la Real ID en Texas antes de este 7 de mayo de 2025?

Los que no obtengan la Real ID en Texas perderán la capacidad de usar su licencia de conducir como identificación federal, según el DPS.

Los que no obtengan la Real ID en Texas perderán la capacidad de usar su licencia de conducir como identificación federal, según el DPS.

El 7 de mayo de 2025 marcará el inicio de una nueva era para los viajeros de Estados Unidos. A partir de esa fecha, los residentes del país, incluidos los de Texas, deberán presentar una Real ID para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había pospuesto este requisito en varias ocasiones desde 2008, ahora es imperativo que los texanos tramiten su Real ID antes de la fecha límite.

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas reporta que, aunque el estado tiene un alto nivel de cumplimiento, aún hay miles de personas que no han solicitado este documento crucial. Si no se obtiene a tiempo, los residentes de Texas enfrentarán limitaciones significativas en su vida diaria, especialmente en lo que respecta a viajar y acceder a ciertas instalaciones federales.

¿Qué pasa si no tramito la Real ID en Texas antes de la fecha límite?

A partir del 7 de mayo de 2025, aquellos texanos que no solicitaron su Real ID perderán la capacidad de utilizar su licencia de conducir para fines de identificación federal. Esto significa que no podrán abordar vuelos nacionales ni ingresar a edificios federales, que requieren la nueva identificación. Sin embargo, las licencias de conducir seguirán siendo válidas para actividades no federales, como conducir, votar o realizar operaciones bancarias.

Si alguien se presenta en un aeropuerto o instalación federal con una licencia de conducir que no cumple con los requisitos de Ley Real ID, las autoridades federales podrían restringirle el acceso. Es probable que la persona tenga que someterse a una revisión adicional, lo que retrasará su viaje o ingreso. En resumen, no contar con la Real ID generará una serie de inconvenientes y posibles contratiempos a nivel nacional.

Texas: ¿qué documentos necesito para obtener la Real ID vía DPS?

Para obtener una Real ID en Texas, el proceso requiere la presencia física del solicitante en una oficina del DPS. No es posible tramitar este documento en línea ni por correo. Además de presentar el formulario de solicitud, los residentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Documentos de identificación personal: una copia original o certificada de un certificado de nacimiento, pasaporte o tarjeta estadounidense vigente.

Número de Seguro Social.

Prueba de residencia en Texas: registro o título de vehículo de Texas, además de una póliza de seguro de automóvil actual o estado de cuenta del seguro.

Cambio de nombre (si aplica).

Una vez presentados estos documentos en una oficina del DPS, el solicitante deberá completar la solicitud y tomarse una fotografía para su Real ID.

¿Los inmigrantes en Texas pueden solicitar la Real ID?

Según la Administración de Servicios Generales (GSA) de Estados Unidos, solo los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que puedan probar su presencia legal en el país pueden obtener una Real ID. Esto implica que los inmigrantes indocumentados no tienen la posibilidad de solicitar esta identificación, ya que no cumplen con los criterios establecidos por el DHS.

Esto significa que, para los inmigrantes en Texas que no cuentan con un estatus legal, no será posible utilizar una Real ID para abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales después del 7 de mayo de 2025. Sin embargo, aquellos con estatus legal pueden tramitar la identificación si cumplen con todos los requisitos necesarios.