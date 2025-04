Real ID en Texas: Inmigrantes no podrán acceder al documento sin cumplir requisitos esenciales, confirma el DPS

A partir del 7 de mayo de 2025, los ciudadanos en Estados Unidos deberán contar con una identificación Real ID para poder abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales. Según el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, las licencias de conducir o identificaciones sin la estrella dorada no serán aceptadas para estos fines.

El DPS ha indicado que, para poder acceder a este tipo de identificación, se deberán cumplir ciertos requisitos, especialmente para los inmigrantes que no cuentan con el estatus de residente legal.

Requisitos para obtener un Real ID en Texas siendo inmigrante en EEUU

Según el DPS, los inmigrantes en Texas que deseen obtener una Real ID deben cumplir con ciertos requisitos establecidos para demostrar su elegibilidad. A continuación se detallan los documentos que se deben presentar en el momento de la solicitud:

Ciudadanos estadounidenses : Por nacimiento o naturalización.​

: Por nacimiento o naturalización.​ Residentes legales permanentes : Poseedores de una tarjeta verde ( Green Card ).​

: Poseedores de una tarjeta verde ( ).​ Refugiados y asilados : Individuos que han sido admitidos en los EE. UU. bajo estas categorías.​

: Individuos que han sido admitidos en los EE. UU. bajo estas categorías.​ Beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) : Personas que han sido aprobadas para este programa de protección temporal.​

: Personas que han sido aprobadas para este programa de protección temporal.​ Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS): Individuos que han sido autorizados a permanecer en los EE.UU. debido a condiciones extraordinarias en su país de origen.

Los inmigrantes que no cuenten con el estatus de residente legal en Estados Unidos no podrán obtener una Real ID. Sin embargo, podrán acceder a otros tipos de identificaciones, como la tarjeta de identificación estatal estándar, la cual también sirve para identificarse a nivel local, pero no será válida para abordar vuelos o acceder a instalaciones federales.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Real ID en Texas?

Para obtener una Real ID en Texas, ya sea un inmigrante o un ciudadano, se deben presentar los siguientes documentos ante el DPS: