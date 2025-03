Muy malas noticias de Trump: nueva normativa bloquearía préstamos a inmigrantes que busquen comprar una casa en EEUU

El gobierno del presidente Trump sigue avanzando en su agenda migratoria y ahora ha dado un golpe a los inmigrantes en Estados Unidos con una nueva normativa que prohíbe el acceso a préstamos para la compra de viviendas. Esta medida afectará a miles de personas que buscaban acceder a un préstamo hipotecario respaldado por la Administración Federal de Vivienda (FHA). A partir de mayo de 2025, aquellos inmigrantes que no cuenten con estatus migratorio permanente no podrán acceder a las hipotecas subvencionadas por el gobierno, lo que deja fuera a una parte importante de la población inmigrante.

Con esta normativa, la administración de Trump busca frenar el acceso a los préstamos a quienes no tengan una residencia legal. Según fuentes cercanas al gobierno, la medida se toma con el argumento de proteger a los contribuyentes y evitar que los fondos federales sean utilizados por personas sin una residencia permanente en el país. Sin embargo, este cambio en las políticas migratorias ha generado una gran controversia y un fuerte rechazo por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

¿Qué cambios trae la nueva ley sobre préstamos hipotecarios a inmigrantes?

La nueva normativa establece que los inmigrantes que no sean ciudadanos o tengan un estatus de residencia permanente (con Green Card) en los Estados Unidos no podrán acceder a los préstamos hipotecarios asegurados por la FHA. Los préstamos FHA han sido un recurso clave para inmigrantes indocumentados, personas beneficiarias del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y aquellos en proceso de asilo, ya que estos préstamos tienen requisitos menos estrictos en comparación con las hipotecas tradicionales y permiten tasas de interés más bajas.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) señaló que esta medida tiene como objetivo proteger los intereses de los contribuyentes y asegurar que los fondos públicos no sean utilizados para financiar préstamos a personas que no están legalmente en el país. Scott Turner, secretario del HUD, sostuvo en un post de X: “los contribuyentes estadounidenses no seguirán subsidiando las fronteras abiertas ofreciendo préstamos hipotecarios a quienes ingresan ilegalmente al país”.

Según el HUD, alrededor de 200,000 personas que buscan adquirir vivienda cada año en los Estados Unidos podrían verse afectadas por esta restricción. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, los inmigrantes representan una parte significativa del mercado inmobiliario, especialmente en áreas con alta concentración de población inmigrante como California, Florida y Texas.

¿Por qué esta ley afecta a los inmigrantes en Estados Unidos?

La nueva ley ha causado preocupación por su impacto directo sobre las familias inmigrantes. La medida dificulta aún más el acceso a la propiedad para miles de personas que, aunque han vivido y trabajado en los Estados Unidos por muchos años, no tienen una residencia permanente. Los préstamos FHA se consideran una opción accesible para aquellos que no pueden obtener una hipoteca convencional debido a su estatus migratorio o a la falta de un historial crediticio sólido.

A pesar de que muchos inmigrantes aportan significativamente a la economía del país, esta política refuerza la exclusión social y económica de las comunidades inmigrantes. Según datos del Centro de Investigación Pew, casi el 10% de los compradores de vivienda en los Estados Unidos son inmigrantes que dependen de los programas de préstamos respaldados por el gobierno. Sin acceso a estos préstamos, muchos inmigrantes se verán obligados a buscar otras formas de financiamiento, a menudo a tasas mucho más altas, lo que podría hacer que la compra de vivienda sea inaccesible para ellos.

El analista político y economista Carlos García, quien ha seguido de cerca la política migratoria de Trump, declaró en un reciente foro que “esta medida no solo afecta a los inmigrantes, sino que también perjudica el dinamismo del mercado inmobiliario al restringir el acceso de una parte importante de la población”.

¿Qué organismos están en contra de esta ley impulsada por la administración de Trump?

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su rechazo contundente a esta nueva ley. La American Civil Liberties Union (ACLU) y la National Immigration Law Center (NILC) han condenado la decisión, argumentando que esta medida es discriminatoria y perjudica a las familias que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Según estas organizaciones, esta ley representa un obstáculo innecesario para los inmigrantes, que ya enfrentan múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales.

Además, varios líderes del sector inmobiliario, como el presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, Robert Broker, han manifestado que esta restricción afectará negativamente al mercado de la vivienda. Broker subrayó que la exclusión de una parte tan significativa de la población inmigrante podría frenar la recuperación del sector inmobiliario tras la pandemia.

Por otro lado, el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes emitió un comunicado en el que expresaba su oposición a esta ley, señalando que la medida no solo es una violación de los principios de igualdad y no discriminación, sino que también pone en riesgo el bienestar de miles de familias que contribuyen activamente al crecimiento económico del país.