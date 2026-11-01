Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Cultural

Las palabras del detective salvaje: Roberto Bolaño

Notas para una autobiografía. Entrevistas 1975-2003 nos acerca a la adictiva dimensión literaria de Roberto Bolaño, pero a la vez nos muestra vacíos de su vida que no se deben dejar de consignar.

Lectores hinchas de Bolaño. Que lo diga la gran Patti Smith. Foto: AFP.
Lectores hinchas de Bolaño. Que lo diga la gran Patti Smith. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

Roberto Bolaño es la figura más trascendente de la literatura en español del presente siglo. El escritor chileno murió en el año 2003, a los 50, en el mejor momento de su carrera, con crítica favorable y fue testigo del crecimiento exponencial de sus lectores. Conoció la consagración tras una vida hecha en la marginalidad. Había publicado Los detectives salvajes, Estrella distante, La literatura nazi en América, Llamadas telefónicas, entre otros títulos que se volvieron de culto para sus lectores, la mayoría jóvenes, como hasta ahora.

En 2004, se publicó el proyecto novelístico 2666, que terminó por soldar aún más la leyenda de aquel escritor chileno que hizo de la vida literaria, la rebeldía en el discurso, la autoficción, el registro coral, entre otros aspectos, los materiales de una poética que sigue hablando a los lectores. Pero estos elementos citados estaban ligados a la vida misma de Bolaño. Esa es la razón por la que Bolaño no solo atrae como autor, sino que su vida es un imán para los letraheridos, que los hay en todas partes del mundo.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el año 2016, la obra de Bolaño dejó Anagrama y pasó a Penguin Random House, en donde tuvo mucho que ver el agente literario estadounidense Andrew Wylie, conocido en el mundo editorial como El Chacal. Desde entonces, hemos visto más libros póstumos de Bolaño y sobre Roberto Bolaño. Con Anagrama se publicaron seis libros póstumos y con la poderosa PRH se lanzaron dos: El espíritu de la ciencia ficción (2016) y Sepulcros de vaqueros (2017). Al respecto, resulta pertinente la polémica que se dio, a raíz de ese cambio, sobre si se estaba respetando la voluntad del escritor y de la preferencia de los herederos de que se conozcan ciertas partes de su vida. Esta historia no es nueva en la tradición literaria en general, pero pocas veces un escritor ha suscitado tanto interés en su obra como en los vacíos sobre su vida. A saber, aún no tenemos el ensayo o la gran crónica sobre su periodo en México, país en donde se formó como escritor.

&quot;Notas para una autobiografía&quot;. Precio: S/109. Imagen: Difusión.

"Notas para una autobiografía". Precio: S/109. Imagen: Difusión.

En este escenario editorial aparece Notas para una autobiografía. Entrevistas 1975-2003 (Alfaguara). Este libro pertenece a la categoría de los que se venden solos. Lo cual es cierto. Cualquier tema cultural que involucre a Bolaño prácticamente asegura el éxito, no solo porque se vayan a brindar nuevos datos sobre sus libros o su vida, sino también para volver sobre lo que ya se sabe. Estas son las características de un autor adictivo.

Notas para una autobiografía es un libro delivery. No es un libro que nos muestre cómo se hizo Bolaño. Esto lo sabe cualquier conocedor de su obra, puesto que hay en él agujeros negros, como su vida en México, a pesar de que la primera entrevista de 1975 se hizo para el periódico El Día. Estamos ante un Bolaño para quien la literatura y la vida iban amarradas, pero la selección de entrevistas nos presenta a un Bolaño cauteloso, a uno que no termina siendo del todo completo para el lector de Bolaño. Ello se debe a que no se quieren dar a conocer algunos tramos esenciales de su vida.

A esta selección mal hecha, se suma un error editorial que no debemos dejar de consignar: en “Nota de los editores”, que nadie firma, en lugar de dar luces sobre los criterios, lo que hacen es ofrecer una retahíla de lugares comunes, “su voz no está aquí reconstruida por biógrafos, su imagen no está filtrada por la crítica”, apelando a sentencias dogmáticas como si los lectores de Bolaño no se dieran cuenta de que se les está ofreciendo un producto que no calza del todo con la realidad.

Pero acá viene lo sabroso, o el efecto Bolaño. Más allá de estos reparos (encima no hay índice), Notas para una autobiografía se lee con muchísimo placer (sugiero la entrevista del año 2000 para la revista Turia y la que ofreció para Neue Zürcher Zeitung en 2002). Bolaño es un devorador de sus curiosidades. Sus respuestas son una invitación a leerlo todo y a vivir con intensidad si lo tuyo es la literatura. Pasará mucho tiempo antes de que tengamos un registro completo de sus entrevistas, así como una biografía suya como a él le hubiese gustado. Como escritor, Bolaño fue original. Y por lo que se lee de estas entrevistas, pues igualmente un hombre auténtico.

 

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corazón Serrano deja en shock a sus seguidores al presentar a su nueva cantante en pleno concierto

Previa Boca Juniors vs River Plate EN VIVO: alineaciones confirmadas en el Superclásico del Fútbol Argentino

Hackatón de la NASA llega a Lima y otras 5 ciudades del país: conoce los requisitos y cómo inscribirse

Cultural

Vanini: “Quiero convertirme en el mejor escritor peruano de esta época”

Ángela Delgado: “Cuando pierdes el respeto, no puede haber diálogo posible con quien piensa distinto de ti”

David Silva Rojas y sus descargos ante los cuestionamientos sobre el uso de la IA

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congreso aprobó crédito suplementario por S/ 8 200 millones para la prevención del FEN, obras y equipamiento

Mirtha Vásquez descarta ruptura en Ahora Nación tras renuncias de vocerías

El crimen que volvió a reunir a dos operadores del fujimorismo