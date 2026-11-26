Las trayectorias de los funcionarios públicos que actúan conforme a sus atribuciones constitucionales son las que finalmente trascienden a la historia. En esa línea, Julio Velarde, quien lleva más de dos décadas al frente del Banco Central de Reserva del Perú y ha sostenido las metas macroeconómicas de forma destacada bajo diferentes administraciones, cuenta con esa legitimidad.

Su intervención en CADE 2026 fue una de las más esperadas y fue directa. Entre varias comentarios sostuvo que el temor a la izquierda obedece a un cálculo de campaña, no a un diagnóstico sobre lo que en verdad afecta al crecimiento del país. Al contrario dijo que lo que sí requiere el mercado peruano es un sistema que funcione.

El historial reciente respalda esa apreciación. En mandatos identificados con orientaciones de ese signo, el Banco Central de Reserva mantuvo su autonomía y la inversión privada resistió. Y estas páginas animaron ese debate en los diversos momentos.

Lo que sí resquebrajó el orden y generó polarización en esos periodos fueron las numerosas rotaciones de gabinetes generadas por la crisis política, con responsables identificados.

En la última década, el Perú tuvo seis presidentes; el problema común estuvo en la fragilidad de ese andamiaje, no en su color.

Así, lo que los mercados y quienes asignan capital, a cualquier escala, exigen es una gestión pública mínimamente apta. Su lectura implícita es que esa aptitud sigue siendo insuficiente.

El déficit se extiende más allá del Ejecutivo central; las autoridades regionales y locales manejan buena parte del gasto en educación, salud e infraestructura, y la opacidad en ese ámbito, junto con la resistencia a pedir apoyo externo, nutre la corrupción como freno estructural para el desarrollo.

El desafío para los siguientes años estará en si quien tiene la responsabilidad de gobernar logra hacer que el aparato estatal cumpla su cometido y la ciudadanía vea ese resultado reflejado en su propia vida; la orilla desde la que llegue importará menos.