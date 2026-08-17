Reedición de la novela “El amor es un perro que ruge desde los abismos”

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De los nuevos narradores peruanos menores de 40 años -la edad límite para considerarse joven escritor-, J. J. Maldonado ha sabido construir una obra sólida. Su poética ha recibido el elogio de la crítica y los lectores han reconocido su valía. Esta es la impresión que percibo desde la publicación de su primer libro, el cuentario Los Buguis, en 2015.

El mundo narrativo de Maldonado está compuesto por las tensiones de la sensibilidad adolescente en contextos adversos o marginales; a esta característica, se suma el tópico de la literatura como modo de vida (aquí la influencia de Roberto Bolaño queda fuera de discusión, como se verá inmediatamente) en conexión con la dinámica del mundo de hoy.

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El año pasado publicó el libro de cuentos E-mails con Roberto Bolaño vía Seix Barral. Su solo título expuso los materiales con los que trabajó los relatos, en donde destacan el humor, la vida literaria y una festiva búsqueda de sentido existencial, pero a los que les faltaron algunas dosis de parricidio literario (el verdadero homenaje a nuestros escritores favoritos). Pese a este reparo, fue uno de los mejores libros de cuentos del 2025, el mejor para algunos recuentos.

En estos días acaba de aparecer la reedición de su primera novela, El amor es un perro que ruge desde los abismos, también por Seix Barral. Este libro se publicó en 2021 y su recepción, me atrevo a decir, fue superior a la de su celebrado y reciente cuentario. Es decir, para nada mal.

La fuerza de esa novela se sostiene en la sensibilidad de su personaje Diosito. Diosito tiene 18 años, vive en un barrio maleado y está enamorado de Roxana. Necesita sobrevivir, y lo hace mediante la vida literaria y la cultura popular (ahí a la vista están las referencias a libros, películas y series, modelos de consumo que el mismo personaje va descubriendo por su cuenta). De esa manera resiste en un ambiente opresor y se convierte en una persona distinta a la que el destino le tenía condenado. El mérito de Maldonado es que hace que Diosito sea verosímil en sus coordenadas; el lector lo acompaña en sus vaivenes emocionales, en su crecimiento. Apunten las señas de Maldonado.

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Dato:

Disclosure. La primera edición de El amor es un perro que ruge desde los abismos salió vía el sello Emecé de Planeta y la edición estuvo a cargo del autor de la nota.

Disponibilidad. El libro se encuentra en librerías y plataformas. Precio: S/. 60.