Recomendaciones: “Todavía hay tiempo” (exposición) y “Los héroes de mi patria” (teatro)

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Ya es hora de que se diga de manera más firme: la oferta cultural del centro de Lima atraviesa una de sus etapas más auspiciosas. No es que antes no hubiera habido una oferta cultural de nivel; en realidad, el centro nunca ha dejado de producir y fomentar una buena actividad cultural. Lo que sucede ahora es que se ha alcanzado lo que hasta hace no mucho se percibía como una extravagancia: la regularidad.

Hasta este domingo 3 de mayo, se pudo apreciar en el MUCEN del BCR una de las mejores exposiciones de la presente temporada, conformada por los ganadores y finalistas de su ya importante concurso de pintura, que tuvo a Úrsula Mur con 'Puerto Linda' y a Fredy Tuanama con 'El Huishmabu' entre sus ganadores.

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Otro de los espacios culturales que marca la pauta en el centro de Lima es el Centro Cultural Inca Garcilaso. En el CCIG hay actividades de todo tipo y con ingreso libre. En su programa de esta semana figura la presentación de la obra de teatro documental 'Los héroes de mi patria', escrita e interpretada por Ernesto Barraza Eléspuru bajo la dirección de Rocío Limo. Esta puesta en escena ha tenido presentaciones muy exitosas en España, donde le fue muy bien, y en esta ocasión podrá apreciarse el jueves 7 y viernes 8 a partir de las 7.00 p. m. “Los héroes de mi patria profundiza sobre la crisis de identidad nacional en el Perú. Como parte del proceso de creación, se revisaron episodios de nuestra historia de la mano de diversos especialistas consultados, lo que permitió establecer paralelos con momentos icónicos de la historia del Perú republicano”, reza la nota de prensa.

Otro de los lugares culturales muy concurridos, principalmente los fines de semana, es el Museo Metropolitano de Lima. En su espacio de exposiciones, la Sala Limaq, donde apreciamos la consolidación de varias propuestas, se presentará este viernes 8 la muestra colectiva 'Todavía hay tiempo. Arte textil peruano contemporáneo', bajo la curaduría de Daniel G. Alfonso. En 'Todavía hay tiempo' se verán las obras de Ale Grau, Alexia Pedal, Allen Ladd, Angie Leaño Paucar, Cristina Colichón, Clara Best, Eli Delvalle, Elvia Paucar, Fiorella Gonzales-Vigil, Henry Ortiz, Kristie Arias, Paola Torres Núñez del Prado, Sandra Cáceres, Tamiki y Zaida Silvano Inuma.

El arte textil en Perú tiene una rica tradición. Pero este tipo de expresión, hasta hace no mucho, estuvo a punto de desaparecer. Felizmente, eso no ha ocurrido y hoy es abordado por no pocos artistas contemporáneos. En la base textil no solo se aprecia la tradición, sino también la vanguardia, la mixtura de registros y la denuncia. 'Todavía hay tiempo' se ubica dentro de la sólida proyección que vemos en el arte textil en Perú. Es una exposición imperdible.