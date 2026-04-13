Verdad y actitud: “prosas minúsculas” de Alonso Rabí do Carmo

La tradición literaria peruana no es muy rica en la producción de diarios de escritor. Ese es un detalle que nunca ha dejado de llamarme la atención debido a las posibilidades expresivas que ofrece este registro. Nuestro título mayor no es otro que La tentación del fracaso (1992-1995) de Julio Ramón Ribeyro; de Ribeyro también tenemos otros dos títulos que dialogan mucho con el diario, como Prosas apátridas (1975) y Dichos de Luder (1989).

En estos últimos años, algunos libros han estado signados por la luz del diario. Me viene a la memoria un libro que comenté en su momento con entusiasmo, Los años. Diario personal (2023) de Alonso Cueto; del mismo modo, Cuaderno de letraherido (2022/2024): Hasta perder el aliento y Mis vicios impunes de Guillermo Niño de Guzmán; y en el 2025 leí Te encontraré en palabras, libro de ensayos y reflexiones de Luzmaría Buse. Si bien no tenemos demasiados diarios como para escoger cuáles son los más significativos de nuestra tradición, de lo que tenemos, no tengo nada que quejarme como lector. El diario es como la poesía, hay espacio para todos, menos para la mentira.

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El diario de lecturas

A finales del año pasado, el escritor Alonso Rabí do Carmo publicó prosas minúsculas (Mesa Redonda). Entre este título y los consignados en el párrafo anterior hay un eje común: la vida vista mediante la lectura (los libros). En el texto “dicho del autor”, Rabí cuenta cómo fue que empezó a escribir un diario cuando vivía en Estados Unidos. De esa experiencia salieron ocho cuadernos, los cuales conforman la serie llamada Diario impostor. Este ejercicio íntimo de escritura lo llevó a cabo desde el 2012 hasta el 2023, entre Estados Unidos y Perú.

El volumen de la publicación es pequeño. No más de 160 páginas que albergan más de 120 capítulos relacionados con la experiencia lectora y la vida en literatura (no confundir con la vida literaria, que eso es otro cantar). El autor indica, en su introducción, que los textos de prosas minúsculas nacen de una selección de ese gran proyecto llamado Diario impostor. Había un libro orgánico bajo el tópico de la relación de la vida con la lectura.

"prosas minúsculas". Imagen: Difusión.

prosas minúsculas

Esta es una publicación que tranquilamente se puede leer en un par de horas. Esta es una mera descripción, porque lo importante es lo que deja después, una especie de luz que te hace volver a sus páginas. He ahí su primera gran cualidad. Es decir, lo acabas en un toque y lo (re)lees durante varias semanas. Eso fue lo que me pasó. Regresaba no a lo que sabía Rabí de Vargas Llosa, García Márquez, Cervantes, Ribeyro, la autoficción, la metaficción, et al. De Rabí conocemos su solidez, pero lo que potencia la experiencia de la lectura de su libro es la actitud con la que se acercó a escribir de estos temas. El fuego del diario, que es a la vez un filtro para quienes ingresan a él, se justifica en precisamente esa actitud en donde no hay espacio para la posería. Rabí, antes que recomendar títulos y autores, comparte una postura ante la vida. Y en ese ejercicio, sin estridencia, es igualmente muy crítico, por ejemplo, con los premios literarios y la práctica de la crítica literaria.

A prosas minúsculas se puede entrar desde cualquier página. Pues bien, señalemos lo siguiente: hay una palabra presente en varios capítulos. Es una palabra que últimamente está prohibida pronunciarla/honrarla en la vida como tal. Rabí la incluye cuando se refiere a la crítica. No pudo ser más preciso y me alegra que esté consignada por escrito. Rabí menciona la ética en más de una ocasión. En otras palabras: de nada sirve leerlo todo y juzgar el trabajo de otros si no hay acercamiento genuino al texto. Es saludable lo que hace Rabí, más aún en tiempos de posicionamiento literario, en los que el vale todo se ha impuesto como el camino para conseguirlo.

La verdad, no sé cómo le vaya al libro en lo comercial (tiene un público objetivo); pero, al menos para quien escribe, ya quedó por su verdad y actitud.

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Disponibilidad. prosas minúsculas (Mesa Redonda) está en librerías y plataformas. Precio: S/59