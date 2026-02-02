HOYSuscripcion LR Focus

'Volver a mirar': el cuerpo como archivo vivo

La artista presenta un espectáculo de danza-teatro con el que repasa sus personajes del pasado

En escena Mirella Carbone.
Difusión

El miércoles se estrenó en La Plaza Volver a mirar, una puesta en escena con la que Mirella Carbone repasa sus personajes del pasado. En la obra vemos figuras fantasmagóricas y cómo la protagonista y directora dialoga con lo que sigue en su presente.

Volver a mirar nace de recordar que el cuerpo que danza se convierte en un archivo vivo: en él habitan la memoria, el tiempo y todo lo que ha sido vivido. Cuando el cuerpo se mueve, recuerda, transforma y comparte aquello que parecía perdido, permitiendo que la memoria siga circulando”, sostiene Carbone.

PUEDES VER: Mateo Chiarella: "Para mí, el teatro en Perú es un bálsamo"

lr.pe

La artista, con 45 años de carrera, ofrece un espectáculo de danza-teatro y rompe la cuarta pared para acercarse al público. Aborda temas como la identidad, la fragilidad y señala al sistema patriarcal. “Es una autoficción coreográfica”, señala. Los invitados, hombres y mujeres, han asistido con corbatas. “La obra cuestiona la validación de un sistema misógino, uno de los grandes problemas que existe en nuestro medio, y en general, cuestiona las representaciones de lo femenino”.

Volver a mirar, escrita por Carbone, repasa las obras Vedova in Lumine (1994) y Paso doble (2004). Las funciones van hasta este domingo en el teatro La Plaza. “En una sociedad que idolatra lo joven y productivo, mi presencia escénica rompe esa hegemonía: muestra la vulnerabilidad de un cuerpo con memoria”.

Mateo Chiarella: "Para mí, el teatro en Perú es un bálsamo"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

