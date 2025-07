Narrativa fantástica y mirada antropológica: Armando Millán presenta "1969" en la FIL Lima

Para los amantes de la narrativa fantástica y lo paranormal, llega 1969: El sutil instinto animal, la primera obra literaria del antropólogo y escritor Armando Millán. El autor presentará el libro el viernes 1 de agosto, a las 6:00 p.m., en el auditorio José María Arguedas, como parte de las actividades de la 29.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima).

A los 55 años, y con una sólida trayectoria como investigador y docente universitario, Millán debuta en la escena literaria con una obra auto publicada bajo su propio sello, La Ciudadela. El libro reúne 13 relatos interconectados por un eje narrativo: la misión de Pepper, un exsacerdote encargado de reclutar a los “Séptimos Hijos”, niños y niñas con habilidades extraordinarias destinados a salvar al mundo a través de su sacrificio.

"1969". Imagen: Difusión.

“1969: El sutil instinto animal es un ejemplo de las cosas que ocurren a pesar de uno mismo. Este conjunto de historias tocó a mi puerta hace más de tres décadas, mientras hacía un viaje en solitario que me llevó a cruzar Estados Unidos de sur a norte por tierra, de Miami a Nueva York. Era 1993, en ese entonces yo era muy joven y no presté atención a estas voces; no era consciente de lo que estas historias significaban y mi proceso de comprensión fue lento. Hoy las leo y las escucho emocionado por verlas crecer serenas, por manifestarse como historias con personalidad y confianza, y me siento afortunado de que me eligieran a mí para hacerse presentes, para materializarse. Ahora les toca andar y seguir sus propios caminos", reflexiona el autor.

Ambientada entre las décadas de 1960 y 1970, la obra se desplaza por escenarios diversos —Sudamérica, Europa, África y Estados Unidos— e incorpora referencias a hechos históricos y fenómenos culturales que marcaron profundamente las creencias de la época. En ese contexto, 1969 entrelaza horror, misterio y fantasía para explorar los arquetipos del niño y del héroe, así como los rituales de transformación espiritual en tiempos de crisis global.

La presentación de la obra, organizada por la editorial Malabares, contará con la participación de la psicóloga Odette Vélez y el antropólogo Alex Huerta-Mercado, quienes acompañarán al autor en una conversación sobre los vínculos entre literatura, antropología y pensamiento mágico.

(NdP).