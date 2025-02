Una obra maestra de Denis Villeneuve: “Arrival” o “La llegada”

Arrival (2015), adaptación de la novela corta Story of Your Life de Ted Chiang, es una obra maestra del director canadiense Denis Villeneuve. Con esta película, Villeneuve fue nominado a ocho categorías en los premios Oscar del 2016, llevándose el Oscar a Mejor Edición de Sonido. Este domingo 2 de marzo, Villeneuve volverá a intentar conseguir el premio Oscar a Mejor Película por Dune 2. A diferencia de aquel 2016, cuando se estrenó en Lima Arrival (La llegada), más de uno pensó que el cineasta se alzaría con el galardón. Dune 2 no es una mala película, pero no tiene la jerarquía de Arrival.

¿Cómo contar la llegada de una flota de naves espaciales, cada una ocupando los cielos de 12 ciudades del mundo, hecho que genera la alarma de los países líderes y de la población, sin caer en la fórmula de registro, la cual ostenta más de una obra maestra en su lista?

La lingüista Louise Banks (Amy Adams) y el físico Ian Donnely (Jeremy Renner) son contratados por la ONU con el objetivo de comunicarse con los extraterrestres y, de esta manera, saber cuáles son sus intenciones. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, nos percatamos de que la película no es lo que se le anunció al espectador, sino un relato sobre la comunicación. En este sentido, Villeneuve explota el personaje de Adams que, aparte de ser una lingüista reputada, arrastra el luto causado por la muerte de su joven hija. Hablamos de la configuración de un tipo de personaje afín al gusto de su director, quien es un adepto de almas quebradas.

En Banks hallamos los momentos epifánicos de Arrival. Adams sorprende en su rol, sin duda el más logrado de su carrera, puesto que, mediante su personaje, Villeneuve alcanza el artístico nivel emocional que posiciona a Arrival como una película diferente a su inicial nomenclatura, convirtiéndola en una feroz introspección psicológica.

Banks apela a la semiótica (el estudio de los signos) para comunicarse con los extraterrestres. Todas estas escenas con los seres de otro mundo son de antología, en ellas no hay espacio para la inverosimilitud, porque hay un equilibrio que consigue Villeneuve entre la inteligencia y la emoción. Es una película de ciencia ficción que toca fibras y en esta coordenada no se salvan ni los visitantes gigantes, que no tardan en entablar una complicidad con la lingüista.

Arrival o La llegada es una obra imprescindible del cine del presente siglo y una de las tres obras maestras de su director. La podemos ver en plataformas y para quienes seguimos de cerca la trayectoria de Villeneuve, fue clave porque con ella cerró una etapa de exploración exitosa y le sirvió para dirigir retos mayores como Blade Runner 2049 y las dos partes de Dune. Con o sin Oscar a Mejor Dirección, Denis Villeneuve ya quedó. Está más allá de la engañifa de los premios.