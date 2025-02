Kay Zevallos: “En la época del caucho se violó a muchísimas mujeres y niñas”

¿Qué es lo peor que le puede pasar a un artista? Parece una inquietud sencilla con varias respuestas a la mano, pero de todas las conjeturas que podamos formular, ninguna se equipara al hecho de que el creador sea testigo de una censura a su propuesta.

La artista peruana Kay Zevallos, nacida en Iquitos y residente en Francia desde hace más de 20 años, inauguró el 21 de julio de 2023 una serie de fotografías, con la curaduría de Christian Bendayán, bajo el título de Los indeseables: cartografías del deseo, en el frontis del restaurante Tarapacá de Iquitos. En aquella ocasión, personal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Loreto y agentes policiales censuraron la muestra fotográfica por considerarla contraria a las buenas costumbres. La exposición, por cierto, tenía el aval de la Dirección Desconcertada de Cultura de Loreto. Los indeseables estuvo a disposición del público siete horas. Cinco meses después, la Alianza Francesa de Lima presentó la muestra en su local central de Miraflores.

“Me dijeron que las fotos eran perturbadoras para los niños, que eran prostitución. En esa oportunidad, fue la comunidad drag queen, que siempre está en las periferias, pero si tú la llevas al centro de la ciudad, ahí es el problema, porque ahí sí estás visibilizando una comunidad que está completamente discriminada, que está muy unida también a la prostitución, a la marginalización. Cuando le pregunté al director de Cultura por qué se negó, me dijo: mira, si tú te hubieras ido al CNI (Colegio Nacional de Iquitos) o a otro lugar, no habría ningún problema, pero quieres estar aquí en el centro. No van a aceptar esas fotos de la misma manera. Y yo dije, pero ¿por qué no? Porque siempre tenemos que marginalizar a una comunidad”, declara Kay Zevallos para La República sobre la cancelación de su muestra que le demandó dos años de trabajo.

Pero ese 2023 también le deparó un logro importante en su trayectoria. En noviembre, participó en la Cuadrienal de Praga y exhibió la instalación Sombra de las Amazonías, la cual, ahora bajo el formato del teatro y de la performance, estará presentando los días 15, 16, 17 y 18 de marzo en el marco del festival de teatro y danza Temporada Alta.

“En Praga, lo que presenté fue una parte visual plástica. Hice mi instalación con las esculturas que se quedaron ahí, yo hice una performance, yo sola sin texto y sin todo este mundo escénico que son las artes vivas y que aquí es la primera vez que lo presentaré como obra de teatro”.

¿De qué va Sombra de las Amazonías? La sola formulación de la pregunta suscita no pocos ecos en el imaginario latinoamericano. “Y en todo el mundo también”, complementa la artista multidisciplinaria.

En Sombra de las Amazonías, tenemos un personaje, que obedece al nombre de Charapa caliente, “aunque lo de Charapa caliente no está en el texto, pero se sobreentiende. No me avergüenza ser una mujer de la selva, por el contrario, es algo que me gusta mucho. Los estereotipos que se han creado a partir de la selva han servido para tapar abusos cometidos contra hombres y mujeres durante décadas”, precisa la artista, quien añade: “He utilizado el látex natural como parte del proceso de mi obra plástica para hacer una denuncia o, para de alguna manera, simbolizar lo que fue la explotación del caucho”.

Por eso la obra de Kay Zevallos lleva en el título la palabra sombra. Al respecto, la artista brinda un ejemplo contundente.

“Pensemos en este bufeo que se transforma en hombre, ¿cómo se transforma? Se transforma con un gorro, con un sombrero blanco, con una correa, unos zapatos y un reloj. Es el típico vestuario de un cauchero. Y justamente en la época del caucho, algo de lo que no se habla demasiado, se violó a muchísimas mujeres y niñas. Se habla de la explotación de las personas, de los genocidios que hubo, pero de la mujer, exactamente, cómo fue tratada la mujer, no se habla”.

Atentos a Kay Zevallos.