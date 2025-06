Park Bo Gum en 'Good Boy': ¿quién es y qué edad tiene la estrella de 'Buen chico' en Netflix?

Park Bo Gum, una de las figuras más queridas del entretenimiento surcoreano, regresa con fuerza a la pantalla gracias a su papel protagónico en 'Good Boy' (o 'Buen chico'), el nuevo k-drama disponible en Netflix. El actor, conocido por su talento multifacético, ha conquistado tanto al público asiático como internacional con su carisma y una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento.

Tras su reciente participación en el drama 'When Life Gives You Tangerines' —también conocido como 'Si la vida te da mandarinas'— junto a la cantante y actriz IU, Park Bo Gum se posiciona nuevamente como una de las grandes estrellas del momento. Su regreso ha emocionado especialmente a los fans de los k-dramas, quienes esperaban con ansias verlo en un nuevo proyecto televisivo.

¿Quién es Park Bo Gum, protagonista de 'Good Boy'?

Park Bo Gum es un actor, modelo y cantante coreano que inició su carrera artística con la música. Desde muy joven, soñaba con convertirse en compositor y cantante, por lo que estudió piano. Fue precisamente a través de un video donde tocaba y cantaba que llamó la atención de una agencia de talentos, marcando el inicio de su salto a la actuación.

Debutó oficialmente como actor en 2011 con la película 'Blind', un thriller que le permitió demostrar su potencial en el cine. Sin embargo, fue en 2015 cuando su carrera dio un gran giro al interpretar a Choi Taek, un genio del baduk, en el exitoso drama 'Reply 1988', una de las producciones más recordadas del canal tvN. Ese papel le valió reconocimiento internacional y lo catapultó como uno de los actores más prometedores de Corea del Sur.

Al año siguiente, Park Bo Gum se consolidó como estrella con su papel en 'Love in the Moonlight' (2016), donde interpretó al príncipe heredero Lee Yeong en una historia de época que arrasó en audiencia y premios. Luego protagonizó 'Encounter' (2018) junto a Song Hye-kyo, encarnando a un joven soñador que rompe barreras sociales por amor. En 2020, asumió un personaje más maduro en 'Record of Youth', donde interpretó a un modelo con aspiraciones actorales, reflejando en parte su propia trayectoria.

Además de su trabajo como actor, Park Bo Gum ha sido rostro de importantes marcas como Louis Vuitton, Samsung y diversas firmas de cosméticos, consolidándose como un ícono de estilo y elegancia en Asia. Su versatilidad le ha permitido moverse con soltura entre distintos géneros dramáticos, desde el romance hasta el suspenso.

¿Cuántos años tiene Park Bo Gum?

Nacido el 16 de junio de 1993, Park Bo Gum tiene actualmente 31 años. A lo largo de más de una década de carrera, ha sabido reinventarse y crecer profesionalmente, lo que le ha valido una base de fans global conocida por su lealtad y entusiasmo. Su edad refleja la madurez artística que ha alcanzado, la cual se ve reflejada en cada uno de sus personajes, incluyendo su más reciente papel en 'Good Boy'.

El regreso del actor a la pantalla chica con esta nueva producción ha generado altas expectativas tanto en Corea del Sur como a nivel internacional. Su amistad con otras celebridades del k-pop, como Taehyung (V) de BTS, también ha alimentado el interés de los fans por conocer más sobre su vida personal y profesional.