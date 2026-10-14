Guía de capítulos de 'Doctora X': fechas de estreno y lo que debes saber de la nueva serie coreana de Netflix

Netflix suma a su catálogo de k-dramas una nueva apuesta llamada 'Doctora X: La era de la mafia blanca'. La serie, protagonizada por la estrella de 'La reina de las lágrimas' Kim Ji Won, mezcla medicina, misterio y una intensa lucha contra la corrupción dentro del sistema sanitario.

Con apenas dos capítulos ya estrenados hasta la fecha, la ficción ha despertado interés entre los seguidores del rubro a nivel internacional por su trama y el regreso de una de las actrices más populares de Corea del Sur a la televisión. A continuación, una guía para que no te pierdas el estreno de cada capítulo.

¿De qué trata 'Doctora X' y a quién interpreta Kim Ji Won?

'Doctora X: La era de la mafia blanca' sigue la historia de Gye Soo Jeong, una brillante cirujana que decide enfrentar las irregularidades y los abusos de poder que predominan en el mundo médico. Gracias a su excepcional talento, la especialista desafía a quienes intentan convertir la salud en un espacio dominado por intereses y corrupción.

La protagonista está interpretada por Kim Ji Won, quien vuelve a encabezar una producción televisiva a dos años del fenómeno que representó 'La reina de las lágrimas', también disponible en Netflix. La actriz de 33 años asume ahora un registro muy distinto al encarnar a una profesional decidida a enfrentarse a las estructuras de poder dentro de un importante centro médico.

Junto a ella participan reconocidos actores como Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, Kim Woo Suk, Lee Jin Hee y Kim Young Min, quienes completan el elenco principal de esta producción ambientada en un entorno hospitalario marcado por secretos, conflictos y disputas internas.

Guía de capítulos de 'Doctora X' en Netflix

La serie 'Doctora X' contará con un total de 12 episodios y forma parte de la programación de la cadena surcoreana SBS. Además, está basada en la popular franquicia 'Doctor X ~ Gekai Daimon Michiko', una de las producciones médicas más exitosas de Japón.

Para el público internacional, la producción también llega a Netflix, lo que permite seguir sus episodios de forma simultánea con la emisión en Corea del Sur cada viernes y sábado. De ese modo, los seguidores de los dramas coreanos pueden mantenerse al día con la historia protagonizada por Kim Ji Won sin esperar meses para su distribución fuera de Asia. Estos son los episodios programados y sus respectivas fechas de lanzamiento: