Mina esclarece cómo es su relación con las miembros de AOA

El 6 de agosto, horas después de causar alarma con un post revelando un nuevo atentado contra su vida, Mina volvió a publicar en Instagram otra extensa publicación; esta vez explicando la razón por la que dejó de seguir a otros miembros de AOA.

En las primeras líneas de su mensaje, la estrella K-pop sostiene que la imagen de su autolesión y el suceso descrito ocurrió un mes antes, cuando habló con ejecutivos de su agencia, FNC Entertainment, sobre su denuncia de bullying a manos de la líder del grupo, Jimin.

PUEDES VER AOA: Jimin pierde miles de suscriptores en YouTube tras denuncia de Mina

“En este momento, no estoy tratando de suicidarme. ¿Fue hace aproximadamente un mes? Es algo que hice mientras me contactaba con los funcionarios de FNC”, aclara Mina.

Luego de ello, Kwon Min Ah (nombre real) habla sobre su relación con Seolhyun, la mejor amiga de Jimin.

“En primer lugar, todos saben sobre el incidente con Shin Ji Min, así que probablemente entiendan eso. Nunca le he dicho nada malo sobre Kim (Seolhyun) a Jimin. Para ser honesta, estoy muy preocupada por Seolhyun pero no podía acercarme a ella porque era la mejor amiga de Jimin”, inicia.

Mina continúa: “Me preocupé por ella y le di un sincero consejo a Seolhyun. Todos los miembros saben que me costó mucho por Jimin, pero al final, Seolhyun dijo que no le importaba lo que pasara y que simplemente no le gustaba la situación actual”.

Luego de ello explica en detalle qué pasó durante la visita de las integrantes de AOA a su casa, para pedir disculpas tras haber denunciado que fue víctima de bullying por 11 años.

“Para mí, todos los miembros son espectadores, pero la forma en que hablan me duele. El día que visitaron mi casa con Shin Ji Min unni para pedir perdón, la otro “Kim” más joven (Chanmi) preguntó: “Entonces, “¿Qué pasa con los buenos momentos?”, relata.

A continuación, Mina asevera que no puede entender el razonamiento de Chanmi.

“Ella es joven, así que incluso cuando se quejaba, la dejé hacerlo. Sé que es joven, pero realmente no pude entender por qué dijo eso. Ella dice cosas malas sobre Jimin frente a ella, pero trata de hablar bien en otros momentos. Supongo que esto se puede ver a menudo en la sociedad y crea una buena relación. Pero no me pareció real y no lo entendí”.

PUEDES VER AOA: video donde Jimin ignora el llanto de Mina se vuelve viral entre fans

Luego, Mina se refiere también a la actitud de las otras miembros.

“Y Seo (Yuna) realmente se preocupaba por mí, pero nadie se puso de pie para protegerme frente a Jimin. Al menos Shin (Hyejeong) le dijo a Jimin: ‘¿Por qué no lo recuerdas? Lo sé y todo. Todos lo sabemos”, y él me dijo que aceptara la disculpa. Si la disculpa es sincera, entonces la aceptaré”, puntualiza en la última parte.

Seguidamente, Mina comenta el porqué dejó de seguir a sus excompañeras de AOA en Instagram.

“Todo tiene que ser correcto para mí, y Seolhyun, que es especialmente cercana a Jimin, es espectadora, así que la dejé de seguir primero. Después de eso, quería borrar los recuerdos de AOA, así que dejo de seguir al resto también”, indica.

“Por esta razón, no le estoy pidiendo a la gente que entienda o deje de enviar mensajes entrantes. Escribí esto porque solo quería expresar honestamente mi opinión y mis pensamientos sobre el asunto”, finaliza su post, que fue eliminado horas después.

PUEDES VER AOA: ascenso a la fama y su estrepitosa caída por el rechazo de los knetizens

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.