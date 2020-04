BTS concierto ONLINE Bang Bang Con 2020: horarios y dónde ver la transmisión

¡Atención ARMY! BTS está lanzando por primera vez, la oportunidad de ver sus conciertos online gratis en YouTube. Se trata del evento Bang Bang Con, pionero en el K-pop, al ser una transmisión oficial organizada por su misma compañía.

Es un evento que dura dos días. Cada uno de ellos incluye al menos 11 horas de transmisión online con los mejores shows de BTS. Además, los fans podrán usar el lightstick oficial del grupo si se unen al Live Streaming por la app Weverse.

PUEDES VER BTS anuncia versión especial del ARMY BOMB, su lightstick oficial

Bang Bang Con BTS

La lista de presentaciones incluye ocho shows de BTS en vivo, material que se grabó en su respectivo momento para ser lanzado como DVD.

¿Cuándo es el concierto de BTS ONLINE?

El evento Bang Bang Con de BTS está programado para el 18 y 19 de abril a las 12 p. m. KST.

Los organizadores recomiendan descansar bien, pues cada día incluye cuatro conciertos de al menos dos horas de duración. En total, se espera un promedio de 12 horas de streaming por YouTube.

Horario del concierto de BTS EN LÍNEA

Estos son los horarios en los que puedes conectarte al Bang Bang Con para Latinoamérica y España de acuerdo a tu zona horaria.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en Perú: 17 y 18 de abril a las 10 p. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en Colombia: 17 y 18 de abril a las 10 p. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en Ecuador: 17 y 18 de abril a las 10 p. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en México: 17 y 18 de abril a las 10 p. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en Chile: 17 y 18 de abril a las 11 p. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en Venezuela: 17 y 18 de abril a las 11 p. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en Bolivia: 17 y 18 de abril a las 11 p. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en Argentina: 18 y 19 de abril a las 12 a. m.

Concierto de BTS ONLINE Bang Bang Con en España: 18 y 19 de abril a las 5 a. m.

Bang Bang Con de BTS horarios Latam

¿Dónde ver Bang Bang Con BTS?

Big Hit anunció que el concierto se transmitirá por la app Weverse, que es popular entre los fans de BTS para interactuar con sus cantantes favoritos.

¿Cómo ver el concierto de BTS LIVE?

Otra opción es ingresar a YouTube, en el canal oficial de los ‘Bangtan Boys’.

¿Cuál es la cuenta de Youtube para ver concierto de BTS?

El canal es BANGTANTV, cuenta que también publica los ‘Bangtan Bomb’. Para suscribirte y esperar la transmisión puedes hacer click AQUÍ.

Conciertos de BTS que se transmitirán en el Bang Bang Con

Esta es la lista de shows que se presentarán en cada uno de los días de transmisión online por YouTube

Bang Bang Con: día 1

- 2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage]

- 2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue]

- BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II THE RED BULLET (2014 MEMORIES)

- BTS 3RD MUSTER [ARMY.ZIP]

BTS Bang Bang Con

Bang Bang Con: día 2

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL

- BTS 4TH MUSTER [HAPPY EVER AFTER]

- BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL