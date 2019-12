BTS: Big Hit Entertainment responde a informe de JTBC sobre demanda

El informe presentado por JTBC sobre una posible demanda de BTS hacía Big Hit Entertainment, desató controversia porque habría contenido información inexacta que la agencia del grupo K-pop ha desmentido punto por punto.

En un comunicado emitido el 9 de diciembre, Big Hit niega las imputaciones de malos manejos en los ingresos de los integrantes de BTS y acusa de JTBC de prácticas periodísticas ilegales.

En la declaración publicada por Big Hit Entertainment cuestionan cuáles son las motivaciones detrás del informe y hacerlo parecer como si existiera una disputa entre la agencia y BTS.

“Los reporteros de JTBC Newsroom Choi Soo Yeon y Lee Ho Jin informaron que BTS está en disputas de ganancias con nuestra etiqueta. […] BTS y sus padres no pueden evitar preguntarle a JTBC qué motivo tuvieron para informar sobre esta noticia. Si bien no está claro qué significa el problema de reparto de ingresos entre nosotros y BTS discutido en el artículo, actualmente estamos discutiendo algunos problemas que no afectarán nuestro contrato exclusivo. El asunto se ha ampliado e informado como si hubiera una disputa. Este no es el caso”.

Asimismo, Big Hit Entertainment destaca tres puntos importantes que se presentaron durante el informe de JTBC.

1. BTS pidió asesoría legal a bufete de abogados sobre la distribución de ganancias.

Big Hit Entertainment responde diciendo que tal hecho es falso.

“Después del informe, realizamos un chequeo con los miembros y padres de BTS. No hubo cuestionamientos sobre asuntos legales en los contratos exclusivos. Esto ha sido verificado”.

Asimismo, la agencia resaltó que impulsa a los miembros de la agrupación y a sus padres a siempre buscar asesorías externas en vista de que el valor como marca de los idols K-pop aumenta cada día.

El informe presentado por JTBC sobre BTS desató polémica e indignación de parte de la agencia y el ARMY.

2. La participación de ganancias provocó un conflicto entre BTS y Big Hit Entertainment, antes de la renovación de contratos en 2018.

“BTS actualmente no tiene intención de responder a una demanda por contratos exclusivos que incluyen el reparto de ingresos. Lamentamos profundamente que el público se haya engañado al creer que hay una seria disputa con nuestra empresa”, responde la agencia.

3. Con respecto a los problemas en las actividades de informes

Big Hit Entertainment alega que JTBC utilizó practicas periodísticas poco éticas para generar información tendencia. Para corroborar su posición cuentan con grabaciones del reportero de la televisora, quien se presentó en su edificio sin concertar una entrevista previa e intentó sacar información sin ‘ninguna explicación de fondo’.

En ese contexto, Big Hit Entertainment finaliza su comunicado exigiendo a JTBC que se disculpe y emita sus descargos.