"Avengers: Annihilation" e "Invasión Secreta" serían los próximos eventos de Marvel

Con Avengers: Endgame culminó un gran evento en el UCM. Tras un largo trabajo de 10 años con más de 21 películas interconectadas, Marvel Studios se viene planteando cuál sería su nuevo rumbo con la Fase 4.

Con la apertura del multiverso en Spider-Man: Far From Home, se han creado múltiples posibilidades sobre los próximos eventos o villanos que podrían aparecer en Marvel Studios. Sin embargo, está corriendo el fuerte rumor que llevarán a pantalla "Annihilation" e "Invasión Secreta".

Según la plataforma We Got This Covered, el siguiente gran evento que se realizará en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sería Avengers: Annihilation, quienes tendrían al ente de la Zona Negativa, Annihilus, como villano principal. Algo así como Thanos.

¿Cuándo llegará esta cinta? Mucho después del estreno de los New Avengers, el cual llegaría en 2022, debido a que quieren construir una historia así como La Saga del Infinito. Según este medio, Marvel Studios no tiene pensado trabajar durante 10 años, sino, cinco.

También se está rumoreando que, antes que llegue Annihilus, los New Avengers tendrán otras amenazas, como por ejemplo, Norman Osborn y una posible (pero no descartable) invasión Skrull.

Norman Osborn está sonando desde hace algún tiempo, incluso se dice que podría haber comprado la torre Stark en Spider-Man: Far From Home. Si bien los Skrull fueron presentados como una raza buena en Capitana Marvel, quedan algunas facciones malvadas, dando origen a la saga Invasión Secreta.

Por ahora todos son rumores, así que habrá que tomar la noticia con cuidado. Pese a ello, ¿te gustaría ver estas dos sagas en pantalla gigante? De ser así, esperemos que sea igual de grande que Avengers: Endgame.