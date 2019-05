Game of Thrones: Frikidoctor desmiente teoría de Jon Snow gritando "Go" a Arya Stark [VIDEO]

Mensaje claro y contundente. Desde hace una semanas viene corriendo un rumor sobre la escena en que Jon decide gritarle a Viserion en el tercer capítulo de "Game of Thrones". Ante ello, Jose Señarís Romay o mejor conocido como Frikidoctor decidió salir al frente para aclarar este tema.

"Game of Thrones 8x03" dejó perplejos a muchas personas, sobre todo por lo oscuro que se veía. Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención de los fans, quienes se percataron de una acción que realizó Jon Snow. Algunos creyeron que era innecesaria, mientras que otros, crearon una teoría.

La mayoría de fans piensan que Jon, al pararse ante Viserion, empieza a gritar "Go" para que Arya Stark tenga el camino libre y pueda matar al 'Rey de la Noche', pues había visto como su hermana intentaba acercarse al villano, sin embargo, el dragón estaba en mitad del camino, por lo que tuvo que llamar su atención.

El reconocido opinólogo de "Game of Thrones", Frikidoctor, colocó en un tweet lo siguiente.

"Por enésima vez: Jon no dice Go, go, go en el episodio 3 de #JuegodeTronos para animar a Arya a que corra. Si lo dijera saldría en los subtítulos o en las closed captions que son transcripción del guión y NO sale. Esa teoría es una majadería más de tantas que están saliendo".

De esta manera se caería la teoría que Jon quiso ayudar a Arya en el tercer capítulo de "Game of Thrones". Sin embargo, hay algunos fans que siguen creyendo esta teoría. ¿Y tú? ¿Qué crees que hizo Jon Snow?