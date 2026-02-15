Washington nos lanza una advertencia, por Mirko Lauer

Duraron poco las hamburguesas que compartieron Bernie Navarro y José Jerí. El embajador de los EE. UU. en Lima tuvo que replicar la actitud de Washington: las inversiones chinas (“dinero barato”) terminan costando caro, pues afectan la soberanía del anfitrión. La alusión al megapuerto de Chancay ha sido clarísima, para el que quiera oír.

El tema de fondo es la supervisión nacional, es decir, si los propietarios de la mayoría de Chancay van a estar sometidos a algunas leyes peruanas y de qué manera. El tema no es nuevo: ya antes Cosco, la empresa china, amenazó con reclamar un arbitraje internacional si el Estado peruano no cedía en sus derechos de supervisar el puerto de Chancay.

Más allá del tema legal, llama la atención un par de temas. Uno es la facilidad con que el Estado peruano ha cedido sus derechos de supervisión desde Ositrán. Otro es la velocidad con que el gobierno de EE. UU. ha reaccionado a la decisión peruana. Nace la idea de que Chancay/China todavía puede volverse una importante manzana de discordia.

No solo entre China y los EE. UU. También entre la empresa china, con Beijing detrás, y el gobierno peruano. Un conflicto que ya ha asomado antes. ¿Por qué ha cedido el gobierno peruano sus derechos? Este parece un tema para abogados, que de hecho ya están en plena disputa, en un asunto que llega en un pésimo momento.

¿Sabía el embajador Navarro lo que se venía en torno a Chancay cuando se tomó la foto con las dos hamburguesas? Hay la sospecha de que no, más que por las hamburguesas sino por Jerí, sentado en el patio de la embajada y ya en ese momento con un pie en la calle. Hay en estos días tantas cosas que huelen a zancadilla y a puñalada por la espalda.

El puerto de Chancay es demasiado importante para China como para que Cosco se retire de su inmensa inversión en virtud de un conflicto de legislación empresarial. Se fueron sus empresas de Panamá, pero Chancay es otra cosa; se quedarán tranquilos aquí. El problema es para el próximo gobierno peruano.

Llama la atención que, con su flota y sus aviones desplegados por el Caribe, Washington se declare tan sensible al tema de la soberanía. ¿Afectará este tema la anunciada visita a Lima del secretario de Estado, Marco Rubio?